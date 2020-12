Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że jego zdaniem orzeczenie TK w sprawie aborcji zostanie opublikowane w styczniu. Podkreślił, że TK rozstrzygnął wątpliwości w sprawie przerywania ciąży.

Zdjęcie Ryszard Terlecki /Grzegorz Krzyzewski/ /Agencja FORUM

Terlecki był pytany przez dziennikarzy, czy prezydencki projekt ustawy dotyczącej aborcji, a który wprowadzona przesłankę umożliwiająca przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu, wyląduje w koszu.

- Czekamy na uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego - odpowiedział polityk PiS.

"Prezes ma zawsze rację"

Na uwagę, że prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ocenił, że nie będzie większości w partii dla rozwiązań zaproponowanych przez Andrzeja Dudę, odparł: - Prezes ma zawsze rację.

- Uważam, że Trybunał rozstrzygnął wątpliwości, więc już nie jest potrzebny dodatkowy element w postaci tej ustawy, ale poczekamy na orzeczenie, na opublikowanie - mówił polityk PiS pytany, jak sam by zagłosował w sprawie projektu.

Zapytany zaś, kiedy spodziewa się publikacji orzeczenia TK, odpowiedział: - Myślę, że w styczniu.

"Zawsze chcieliśmy bronić dzieci z zespołem Downa"

Szef klubu PiS dopytywany, czy dobrze się stało, że orzeczenie TK w ogóle zapadło i że stało się to akurat w tym momencie, odpowiedział, że "moment zawsze był zły".

- My zawsze chcieliśmy bronić dzieci z zespołem Downa, więc kiedyś to musiało nastąpić. Okazało się, że wywołało to bardzo mocne kontrowersje, ale myślę, że sprawa jest słuszna i zostanie wprowadzona w życie" - mówił.

Przyznał też, że popiera zakaz tzw. aborcji eugenicznej.

Orzeczenie TK

22 października TK orzekł, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku w Dzienniku Ustaw, co dotąd jednak nie nastąpiło. Orzeczenie TK wywołało falę protestów w całym kraju.

Rozwiązaniem mającym wyjść naprzeciw protestującym przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego na skutek wyroku TK miała być propozycja prezydenta. Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z nim wprowadzona ma zostać przesłanka umożliwiająca przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu. Projekt został skierowany do I czytania w komisjach.