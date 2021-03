- To chwila ważna. Chwila, która na pewno zostanie zapamiętana. Rzeczypospolita Polska będzie połączona pod każdym względem - powiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystego rozpoczęcia drążenia tunelu pod dnem Świny łączącego wyspy Uznam i Wolin.

Wielki kret zaczyna drążyć tunel w Świnoujściu





- Przed laty mój śp. brat powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy prowadząc politykę tego regionu - powiedział Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził, przez lata część Pomorza Zachodniego była w jakiejś mierze oddzielona od pozostałej części kraju i trzeba było to zmienić.

Podkreślał, że rząd dąży do tego, by Polska była scalonym, zintegrowanym i silny państwem. - Ta integracja ma różne aspekty, w tym infrastrukturalny - dodał.

- Powstanie tunelu to chwila ważna, bo Pomorze Zachodnie, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną - powiedział wicepremier.



- To moment, w którym możemy powiedzieć, że inwestycja wchodzi w kluczowy etap - ogłosił.



- Warto być Polakiem i warto, żeby Polska trwała. Dziś taki malutki, ale niesłychanie ważny element tego trwania budujemy - stwierdził prezes PiS.

Zdjęcie Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas uroczystości nadania nazwy maszynie drążącej stałe połączenie pomiędzy wyspami Uznam i Wolin oraz rozpoczęcie drążenia tunelu w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

Morawiecki: Miejsce szczególne

Po wicepremierze Jarosławie Kaczyńskim głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. - Bardzo wiele koniecznych do normalnego rozwoju przedsięwzięć natrafiało na bariery. Ten tunel był planowany od dziesiątek lat - stwierdził.



- To wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale także bariery niemożności, uległości i słabości - podkreślił.

- Państwo polskie było gotowe do realizacji tego projektu ponieważ tak jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem Drugiej Rzeczpospolitej, tak my kontynuujemy to dzieło. Naszym marzeniem jest silne wybrzeże, które jest nie tylko oknem na świat, ale które integruje Polskę ze światem i wzmacnia nasze szanse rozwoju - oświadczył premier.

- Znajdujemy się dziś w miejscu szczególnym. Niedaleko przebiega gazociąg Nord Stream 2 - wyraz imperialnych dążeń naszego sąsiada. My musimy potrafić w tych coraz trudniejszych okolicznościach realizować naszą polską rację stanu - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości nadania nazwy maszynie drążącej stałe połączenie pomiędzy wyspami Uznam i Wolin oraz rozpoczęcie drążenia tunelu w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine - ang. maszyna drążąca tunel) rozpoczyna drążenie tunelu na wyspie Uznam i po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na wyspie Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 m pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 m głębokości.

Inwestycja połączy wyspy Uznam i Wolin. Obecnie z wyspy Wolin na wyspę Uznam, na której znajduje się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi, kursują promy pasażersko-samochodowe na dwóch przeprawach: Warszów i Centrum.