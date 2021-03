W uroczystym rozpoczęciu drążenia tunelu pod dnem Świny łączącego wyspy Uznam i Wolin biorą udział premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. - To chwila ważna. Chwila, która na pewno zostanie zapamiętana. Rzeczypospolita Polska będzie połączona pod każdym względem - powiedział prezes PiS.

- Przed laty mój ś. p. brat powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy prowadząc politykę tego regionu - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Warto być Polakiem i warto, żeby Polska trwała. Dziś taki malutki, ale niesłychanie ważny element tego trwania budujemy - stwierdził prezes PiS.

Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine - ang. maszyna drążąca tunel) rozpoczyna drążenie tunelu na wyspie Uznam i po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na wyspie Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 m pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 m głębokości.

Inwestycja połączy wyspy Uznam i Wolin. Obecnie z wyspy Wolin na wyspę Uznam, na której znajduje się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi, kursują promy pasażersko-samochodowe na dwóch przeprawach: Warszów i Centrum.