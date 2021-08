Rozpoczęcie roku szkolnego. Obowiązkowe szczepienia dla uczniów? Przemysław Czarnek odpowiada

Polska Prezydent Andrzej Duda: Jestem przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia

O kwestię szczepień uczniów Przemysław Czarnek był pytany w Polskim Radiu 24.



Przemysław Czarnek: Nie będziemy zmuszać do szczepienia

- Będziemy promować szczepienia, będziemy zachęcać do szczepień. Będziemy informować, jakie są korzystne efekty szczepień, że można się zabezpieczyć przed ciężką chorobą i przed śmiercią, ale nie będziemy zmuszać. To jest dobra wola rodziców - powiedział Czarnek zapewniając, że szczepienia nie będą obowiązkowe.



- Nie będziemy też dzielić dzieci na zaszczepione i niezaszczepione, bo to byłoby wyciąganie odpowiedzialności od dzieci za decyzje rodziców. Zapewniam wszystkich, którzy mają tego typu obawy: żadnej segregacji sanitarnej w szkołach nie będzie - podkreślił szef MEiN.

Reklama

Andrzej Duda: Jestem przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia

Wczoraj do kwestii obowiązkowych szczepień odniósł się także prezydent Andrzej Duda. Jak zauważył, rodzice boją się, że dzieci miałyby być obowiązkowo szczepione.



- Chcę panu premierowi i państwu powiedzieć jedno: jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia. Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne. Jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam - stwierdził Andrzej Duda.



Dodał, że nakaz szczepień byłby "przekroczeniem granicy, na które nie możemy sobie pozwolić". Uzasadniał to "narodowym charakterem" i "przekorą" Polaków. - Jeżeli ludzie będą do tego zmuszani (do szczepień przeciwko COVID-19 - red.), to będziemy mieć niedobrą sytuację społeczną, która naprawdę pogorszy nastroje - dodał.

Andrzej Duda powiedział też: - Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka, czy rodzic sam zdecyduje się poddać szczepieniu - każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście.

Jak jednocześnie zaznaczył, obowiązkiem ze strony polskiego państwa zapewnić każdemu możliwość zaszczepienia, ale nie przymuszać do tego.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny tradycyjnie rozpocznie się 1 września. Według obecnych wytycznych uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, ale w reżimie stacjonarnym.

Jak zapewnia resort zdrowia, do szkół trafiły już odpowiednie wytyczne oraz środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometry, stacje do mierzenia temperatury.



Ministerstwo przypomina też o czterech rządowych programach wsparcia szkół w powrocie do nauki po długim czasie zajęć on-line: zajęciach wspomagających, wsparciu pedagogiczno-psychologicznym uczniów, zajęciach fizyczno-rekreacyjnych, pilotażu profilaktyki krótkowzroczności u uczniów realizowanym w jednym regionie, nowej edycji programu Aktywna tablica.



Czytaj też: Rozpoczęcie roku szkolnego. Andrzej Duda: Nie zakłada się absolutnie żadnego lockdownu