Rozpoczęcie roku szkolnego. Czy nauka stacjonarna jest zagrożona?

Polska Rozpoczęcie roku szkolnego. Andrzej Duda: Nie zakłada się absolutnie żadnego lockdownu

Rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się w czasie z rozpędzaniem czwartej fali pandemii koronawirusa. Dlatego wielu komentatorów zastanawia się, czy w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 nauka stacjonarna nie jest zagrożona.

Od nowego roku szkolnego nauka stacjonarna

- Według wszystkich prognoz, które mamy z Ministerstwa Zdrowia, bo my nie zajmujemy się ochroną zdrowia, tylko polityką oświatową, a po to jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, by planować ten rok szkolny, nie ma zagrożenia dla nauki stacjonarnej i także w dłuższej perspektywie czasowej nie ma zagrożenia dla kontynuowania nauki stacjonarnej. Więc jesteśmy co do tego spokojni - powiedział Przemysław Czarnek w Polskim Radiu 24.

Reklama

Minister był także pytany o opinie niektórych ekspertów, którzy obawiają się, że kontakty dzieci w szkołach mogą przyczynić się do zwiększenia liczby zachorowań.



Odpowiadając na to pytanie minister przypomniał statystyki, które potwierdzają, że dzieci nie są największym źródłem zakażeń, odpowiadają za około 4 proc. zakażeń.



- To bardziej dorośli zakażają dzieci niż dzieci dorosłych - zaznaczył. - Nie boję się tego powrotu do szkoły - dodał.

Minister edukacji i nauki podkreślił, że dzieci potrzebują powrotu do nauki stacjonarnej, do nadrobienia zaległości i do normalności. O to będziemy się troszczyć - zapewnił.

Czytaj też: Przemysław Czarnek: Polska szkoła jest nieco poraniona zdalną nauką

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny tradycyjnie rozpocznie się 1 września. Według obecnych wytycznych uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, ale w reżimie stacjonarnym.

Jak zapewnia resort zdrowia, do szkół trafiły już odpowiednie wytyczne oraz środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometry, stacje do mierzenia temperatury.



Ministerstwo przypomina też o czterech rządowych programach wsparcia szkół w powrocie do nauki po długim czasie zajęć on-line: zajęciach wspomagających, wsparciu pedagogiczno-psychologicznym uczniów, zajęciach fizyczno-rekreacyjnych, pilotażu profilaktyki krótkowzroczności u uczniów realizowanym w jednym regionie, nowej edycji programu Aktywna tablica.



Czytaj też: Przemysław Czarnek: 100 mln zł na dodatkowy sprzęt dezynfekujący w szkołach