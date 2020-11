- Nie ukrywam, że jestem zaskoczony całą tą sytuacją - w ten sposób poseł Koalicji Polskiej Jacek Tomczak komentuje wyrzucenie z koalicji członków ruchu Pawła Kukiza.

Zdjęcie Poseł Jacek Tomczak na posiedzeniu Sejmu /Michał Dyjuk /Agencja FORUM

- Gdyby doszło do głosowania w sprawie zakończenia współpracy z Pawłem Kukizem, byłbym przeciw - zadeklarował poseł Koalicji Polskiej Jacek Tomczak, który w klubie reprezentuje środowisko konserwatystów.

Różnice na tle stosunku do UE

W czwartek, 27 listopada, podczas klubu Koalicji Polskiej Paweł Kukiz i jego posłowie zostali poinformowani, że decyzją Rady Naczelnej PSL zakończono z nimi współpracę.

Jak tłumaczył to podczas konferencji prasowej prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, "racją stanu dla PSL jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej", a ostatnie dni pokazały, że różnice w tej sprawie pomiędzy PSL a Kukiz'15 są zbyt daleko idące, by można było kontynuować współpracę.

"Zabrakło czasu i dobrej woli"

Jacek Tomczak, który w klubie Koalicji Polskiej reprezentuje środowisko konserwatystów razem z Markiem Biernackim i Radosławem Lubczykiem, ocenił: - Szkoda, że tak się stało. Ubolewam nad tym. Emocje, które rosły wokół różnego podejścia do wielu tematów dobiegły końca. Myślę, że można było to pokleić, ale widzę, że zabrakło na to czasu i dobrej woli.

- Uważałem, że ta fuzja jest szansą i dobrą prognozą na przyszłość. Szkoda, że się nie udało tego poukładać dalej i to się rozpadło - dodał Tomczak.

"Nie ukrywam, że jestem zaskoczony"

Tomczak zapytany, jak zachowaliby się konserwatyści, gdyby w sprawie zakończenia współpracy z Kukizem doszło do głosowania, odpowiedział: - Gdyby było takie głosowanie, to ja byłbym przeciw.

- Nie ukrywam, że jestem zaskoczony całą tą sytuacją - podkreślił poseł Koalicji Polskiej.

Klub Koalicji Polskiej po odejściu Kukiza będzie się nazywał Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści.