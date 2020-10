- Ani mój klient, czyli Roman Giertych, ani ja, nie wiemy, jakie są zarzuty, nie wiemy, na jakiej podstawie został zatrzymany - powiedziała w rozmowie z Polsat News jego żona i zarazem adwokatka Barbara Giertych. Do zatrzymania byłego posła przez CBA doszło w czwartek.

Zdjęcie Roman Giertych został zatrzymany przez CBA w czwartek (15 października) /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

- To jest kuriozalna sytuacja, że obrońca nie wie nic. Mój klient, czyli Roman Giertych, a przy okazji mój mąż, dzwonił do mnie i powiedział, że został zatrzymany, nie wie, pod jakim zarzutem. On od rana miał rozprawę w sądzie w Warszawie i po zakończonych czynnościach sądowych CBA go zatrzymało - wyjaśniła Barbara Giertych w rozmowie z Polsat News.

- Mój mąż w tej chwili uczestniczy w przeszukaniu, które odbywa się w domu w Józefowie. Nie wiem, czego szukają funkcjonariusze i ile to zajmie. My nie znamy ich planów - dodała.

Żona Romana Giertycha spekuluje, że zatrzymanie może mieć związek z posiedzeniem procesowym w sprawie Leszka Czarneckiego

- Może nie bez znaczenia jest fakt, że jutro Roman Giertych, jako obrońca, miał występować w posiedzeniu aresztowym Leszka Czarneckiego. Wiążę te sprawy. W mojej karierze zawodowej nie zdarzyło się jeszcze coś takiego, żeby klient, który jest adwokatem profesjonalnym, nie wiedział, dlaczego został zatrzymany - stwierdziła.



Komunikat prokuratury

Do zatrzymania Romana Giertycha doszło w czwartek przed gmachem Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze CBA zatrzymali grupę osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia kwoty niemal 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej" - przekazała w komunikacie prokuratura.

Oprócz Giertycha CBA zatrzymało też biznesmena Ryszarda Krauze.