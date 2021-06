Rocznica Czerwca '56. Premier: Poznaniacy pokazali, co znaczy być wewnętrznie wolnym

"To tutaj, pod bramą główną Zakładów Cegielskiego, skąd na ulice miasta wyszedł pochód strajkujących, zrodził się pierwszy w powojennej Polsce otwarty bunt przeciw komunistycznej władzy" - napisał premier Mateusz Morawiecki do uczestników obchodów 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Jak dodał, w 1956 roku mieszkańcy pokazali, co znaczy być wewnętrznie wolnym.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP