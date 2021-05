- Do końca tygodnia Zjednoczona Prawica może stracić większość parlamentarną. (...) Prezes Kaczyński powinien podziękować gnojowemu polskiej polityki Adamowi B. - o którym już niebawem Polska usłyszy wiele ciekawostek - napisał Robert Anacki, który poinformował wcześniej o odejściu z Porozumienia.

Zdjęcie Robert Anacki / Polsat News

Reklama

"Cieślaka to niech służby spytają, ile ma #TCR, czy nie zapomniał wpisać w oświadczenie, co obiecywał w zamian spółce, czy w przeszłości miał do czynienia z narkotykami. Nie biorę udziału, wyszedłem z polityki i rozliczać będę gnojowego i jego świtę jako osoba prywatna" - napisał Anacki, zapytany, czy prawdą jest to, co mówił minister-członek Rady Ministrów Michał Cieślak próbach "dogadania się z opozycją".

Reklama

W środę wiceprezes Porozumienia Robert Anacki ogłosił na Twitterze, że odchodzi z partii. Poinformował o tym, komentując wiadomość, że Porozumienie opuszcza Wojciech Maksymowicz.

Zobacz też: Prezes PiS żartuje: Może weźmiemy Żukowską do rządu



"Zatem i ja dołączam. Chciałem podziękować Prezesowi Jarosławowi Gowinowi oraz wszystkim przyjaciołom za współpracę i życzyć powodzenia w walce o wolność w wymiarze osobistym i gospodarczym. Przede mną ogromne wyzwania w wymiarze osobistym - zdrowia, a także biznesowe" - napisał w środę wiceprezes Porozumienia i gorzowski radny Robert Anacki.

W połowie kwietnia Maksymowicz poinformował, że odchodzi z klubu PiS. Robert Anacki to wiceprezes Porozumienia i gorzowski radny.