KO przedstawiła propozycje programowe dotyczące przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią. Czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc., wprowadzenie minimalnej kwoty wolnej od podatku w wysokości 10 tys. zł oraz zrekompensowanie przez państwo dwóch semestrów studiów, dla tych którzy stracili pracę - wyliczał Borys Budka. Politycy KO przekonywali też, że należy skończyć z zamykaniem branż oraz przywrócić handel w niedzielę.

Lider PO Borys Budka

- "Recepta na kryzys" to kompleksowy program, w jaki sposób pomóc polskiej gospodarce, ale przede wszystkim polskim przedsiębiorcom, pracownikom i samorządom - przekonywał lider PO Borys Budka.

- Dziś pokazujemy trzy najważniejsze lekcje, które musimy wyciągnąć z tego, co stało się przez ostatni rok - powiedział o pandemii. Dodał, że dotyczą one zmiany priorytetów. - Zapominamy, że w centrum każdej gospodarki jest człowiek - podkreślił Borys Budka. Jak dodał, KO chce na to wyraźnie zwrócić uwagę.

Kwota wolna, VAT i studia

Borys Budka wymienił trzy propozycje KO odpowiadające na kryzys. Po pierwsze czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. - Dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej na czas jednego roku od momentu, kiedy gospodarka dojdzie do normalności. To będzie znakomity impuls dla całej gospodarki - powiedział lider PO.

Kolejna propozycja to prowadzenie minimalnej kwoty wolnej od podatku w wysokości 10 tys. zł. Jak podkreślił Borys Budka, państwo powinno też zrekompensować dwa semestry studiów, tym którzy stracili pracę z powodu pandemii.

Budka wyszedł: Jadę tam, gdzie powinien być premier

- To skrócona recepta na sukces - stwierdził Borys Budka, następnie przekazał głos posłom klubu KO: Izabeli Leszczynie oraz Sławomirowi Nitrasowi.

- Ja już w tej chwili jadę tam, gdzie powinien być dzisiaj premier. Jadę do Olsztyna, żeby spotkać się z przedsiębiorcami dotkniętymi kolejnymi absurdalnymi decyzjami tego rządu - powiedział na koniec Budka i wyszedł.

Otwarcie branż w reżimie, handel w niedziele

- Polski nie stać na kolejny lockdown. Epidemiolodzy są zgodni: można prowadzić każdą działalność gospodarczą pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego według opracowanych standardów bezpieczeństwa. Koniec z zamykaniem całych branż - powiedziała Izabela Leszczyna.

- Trzeba dać ludziom pracować - powiedział z kolei Sławomir Nitras. Poinformował, że PO przygotowało ustawę naprawczą. Zakłada ona, że wszyscy, którym rząd administracyjnie zablokowała możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dostaną odszkodowanie.





KO postuluje też przywrócenie handlu w niedziele. - Uwolnimy handel w niedziele. Jednocześnie pracownik musi mieć prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu, a za pracę otrzymywać godziwe wynagrodzenie - podkreśliła Leszczyna.



Politycy opozycji proponują także zniesienie tzw. podatku Belki oraz opłaty mocowej. - PiS wprowadził podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, które bardzo często są niewielkimi, rodzinnymi firmami. Zniesiemy ten podatek - zapowiedziała także Izabela Leszczyna. - Zlikwidujemy także podwójne opodatkowanie dochodów z zagranicy - zapowiedział z kolei Sławomir Nitras.

- Chcemy wprowadzić jasną zasadę, że zmiany w prawie gospodarczym wchodzą w życie zawsze od 1 stycznia - poinformował też Nitras.



