Choć pozytywów pandemii doszukiwać się trudno, jednym z jej skutków ubocznych jest... mniejsza liczba kradzieży kieszonkowców. Mniej ludzi na ulicach i w sklepach, większy dystans społeczny to coś, co zdecydowanie nie sprzyja złodziejom polującym na portfele. "Raport" dziś o godz. 21 w Polsat News.

Zdjęcie Program "Raport" od poniedziałku do piątku o godz. 21 na antenie Polsat News /Polsat News

Czy oznacza to dla nich przymusowe przebranżowienie i powrót na ścieżkę uczciwości, czy może wręcz przeciwnie - to tylko cisza przed burzą, która po powrocie do normalności uderzy ze zdwojoną siłą? Odpowiedzi na te pytania szukał Marcin Piotr Wrona.

Reklama

O "bezrobotnych" kieszonkowcach w czasie pandemii koronawirusa w "Raporcie" w Polsat News dziś o godz. 21.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.