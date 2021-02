Rafał Trzaskowski: W tym tygodniu stanowisko PO w sprawie aborcji

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma nadzieję, że do końca tego tygodnia Platforma Obywatelska zaprezentuje swoje stanowisko w sprawie dopuszczalności aborcji.

- Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie stanowisko Platformy, jeżeli chodzi o aborcję - powiedział Trzaskowski w Radiu Zet.

Pytany, czy PO opowie się za wprowadzeniem możliwości przeprowadzenia aborcji bez żadnych ograniczeń do 12. tygodnia ciąży, odpowiedział: - Będziemy mówić o tym jeszcze w tym tygodniu. Trwają dyskusje.

- Ja jestem tego zdania, że to kobieta powinna decydować (...) Szczegółowe zapisy będziemy przedstawiać - powiedział.

Trzaskowski mówił też, że "znajdą się na naszych listach wyborczych ludzie o innych poglądach". - Natomiast, jeżeli dla kogoś to będzie niesłychanie istotne, to na pewno będzie mógł wybierać osoby o trochę innych poglądach, chociaż my wszyscy nie zgadzamy się na to drakońskie prawo ws. aborcji, które zostało wprowadzone przez PiS - oznajmił.

"Do kompromisu aborcyjnego nie ma powrotu"

Szef PO Borys Budka zapowiedział pod koniec tygodnia w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że PO w najbliższym czasie przedstawi konkretne propozycje w sprawie praw kobiet - również w kwestii ochrony ich zdrowia, życia i prawa wyboru.



- Do kompromisu aborcyjnego nie ma powrotu. Nowa umowa społeczna dotycząca prawa aborcyjnego, powinna być oparta na decyzji kobiety - powiedział Budka. - Osobiście jestem jednak przeciwnikiem "aborcji na życzenie" - zadeklarował szef PO. - Dla mnie aborcja na życzenie nie jest OK. Ale nie mam prawa - nawet jako szef największej partii opozycyjnej - narzucać swojego stanowiska komukolwiek w tego typu sprawach - mówił.

27 stycznia w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok TK, który orzekł w październiku, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Z chwilą publikacji wyroku TK przepis ten przestał obowiązywać.

Obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - określana jako "kompromis aborcyjny" - zezwala obecnie na dokonanie aborcji w dwóch przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).