- Podjąłem decyzję o dymisji wiceprezydenta Pawła Rabieja - poinformował we wtorek (3 listopada) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że decyzja jest związana z tym, że wiceprezydent odpowiedzialny za obszar zdrowia w ratuszu w trudnej sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez jego zgody.

Zdjęcie Paweł Rabiej /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

- W związku z tym, że wiceprezydent Paweł Rabiej, odpowiedzialny za obszar zdrowia w Urzędzie m.st. Warszawy, w trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez mojej wiedzy i zgody, podjąłem decyzję o jego dymisji - poinformował Rafał Trzaskowski.

Reklama

Prezydent Warszawy dodał, że obszar zdrowia, za który dotychczas odpowiadał wiceprezydent Paweł Rabiej - zgodnie z jego decyzją - przejęła wiceprezydent Renata Kaznowska.

We wtorek TVN Warszawa poinformowało, że wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za służbę zdrowia wyjechał za granicę w czasie, gdy Warszawa walczy z pandemią koronawirusa . Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka przekazała, że prezydent Trzaskowski nie miał wiedzy o urlopie Rabieja. Jak dodała, do biura kadr nie wpłynął jego wniosek o urlop. Zapytana o ewentualne konsekwencje wyjazdu, zaznaczyła, że Trzaskowski podejmie decyzje co do dalszych konsekwencji po rozmowie ze swoim zastępcą.

Sam Rabiej, odnosząc się do publikacji, przeprosił i poinformował, że wraca do Warszawy.

"Przepraszam za zaistniałą sytuację, nie miałem świadomości że mój wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu COVID-19 nie został w ubiegłym tygodniu zatwierdzony. To był mój błąd w systemie wniosków. W związku z tym będę jutro w Warszawie w pracy" - napisał Rabiej.