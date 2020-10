Rafał Trzaskowski: Nie ma zgody na skazywanie kobiet na tortury

"Nie ma naszej zgody na skazywanie kobiet na tortury, dziś wszyscy jesteśmy kobietami" - głosi wspólne stanowisko ruchu Samorządy dla Polski i Ruchu Wspólna Polska opublikowane przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /ASW /Agencja FORUM

Ruch Wspólna Polska został zainicjowany przez Trzaskowskiego w połowie października, stowarzyszenie Samorządy dla Polski zostało powołane we wrześniu, Trzaskowski wszedł w skład jego rady.

Reklama

W poniedziałek 26 października Trzaskowski opublikował na Facebooku wspólne stanowisko obu inicjatyw odnoszące się do zeszłotygodniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis ten straci moc wraz publikacją orzeczenia TK.

"Mamy dość dzielenia ludzi, niszczenia wspólnot, zarówno tych lokalnych, które codziennie budujemy z mieszkańcami, jak i naszej wspólnoty narodowej. Mamy dość państwa, które zamiast chronić i pomagać, zmusza do wyjścia na ulice miliony osób w szczycie pandemii! Polki i Polacy ryzykują własnym bezpieczeństwem, aby bronić swoich podstawowych praw. Praw, które są nam systematycznie odbierane. W ich miejsce wprowadzany jest fundamentalizm i 'jedyna słuszna ideologia państwa PiS'" - głosi oświadczenie.

"Nie ma naszej zgody na skazywanie kobiet na tortury"

Jak podkreślono, po 27 latach "przestało w Polsce obowiązywać prawo aborcyjne". "Nie ma naszej zgody na skazywanie kobiet na tortury. Nie ma zgody na koszmar matek, które będą zmuszane rodzić istoty niezdolne do samodzielnego życia i patrzeć na ich powolne umieranie. Albo natychmiastowe. Albo na cierpienie" - czytamy.

Według autorów oświadczenia polskie kobiety chcą i mają prawo żyć godnie i decydować o sobie. "Kobiety potrafią budować, potrafią działać ponad podziałami, ale potrafią także niezłomnie walczyć o swoje prawa. Dziś wszyscy jesteśmy kobietami!" - podkreślili.

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Po ogłoszeniu wyroku rozpoczęły się protesty organizowane m.in. przez "Strajk kobiet". Manifestujący przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego protestowali m.in. pod domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie oraz na ulicach wielu miast w Polsce; w niedzielę protesty odbyły się także w kościołach.

"Dekalog wartości, pragnień, marzeń"

Działalność swego ruchu "Wspólna Polska" Trzaskowski zainaugurował w połowie października. Podkreślał, że ma on stworzyć "dekalog wartości, pragnień, marzeń, które są wspólne dla Polek i Polaków". Stworzenie ruchu obywatelskiego, który miałby wykorzystywać potencjał ludzi, którzy wsparli go w kampanii prezydenckiej, a którzy nie chcą zapisywać się do partii Trzaskowski zapowiedział tuż po wyborach prezydenckich, w których startował jako kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski zostało z kolei powołane 1 września w Gdańsku, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych. Poinformował o tym wówczas Trzaskowski, który wszedł w skład rady organizacji. Celem Stowarzyszenia ma być m.in. sprawna współpraca na linii rząd - samorządy, zabieganie o dobre prawodawstwo, propagowanie idei samorządności oraz wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami.

Protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji 1 / 11 Protest przeciwników zmian w prawie dotyczącym aborcji rozpoczął się w czwartek ok. godz. 19 przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Źródło: East News Autor: Jakub Kaminski/East News udostępnij