- Konfliktów w Zjednoczonej Prawicy jest na tyle dużo, że można się spodziewać nawet przyspieszonych wyborów. Opozycja jest na to przygotowana - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń" / Polsat News

Trzaskowski mówił w rozmowie z Dorotą Gawryluk , że kiedy zostanie ogłoszona data przyspieszonych wyborów, to skłoni to opozycję do "szybszej współpracy" i "wspólnej listy".

- Dziś wielu liderów opozycji uważa, że wybory odbędą się za dwa lata. Mało kto wierzy, że Jarosław Kaczyński zechce oddać władzę. Sytuacja może mu się jednak wymknąć spod kontroli - uważa Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zwrócił też uwagę, że po wyborach ani PO, ani Szymon Hołownia, ani Lewica nie będą w stanie samodzielnie rządzić. - I tak będziemy musieli się porozumieć - powiedział. - Konkurencji jest całkiem sporo, nawet przejmowania sobie wzajemnie posłów, co obserwujemy z pewnym zaniepokojeniem. Mam nadzieję, że jeżeli scenariusz się uprawdopodobni, to wszyscy wykażą się dojrzałością i to porozumienie zostanie zawarte znacznie szybciej - powiedział Trzaskowski, dodając, że Platforma powinna wyciągać wnioski z odejść polityków.

Trzaskowski zaznaczył, że miesiąc chorowania na COVID-19 dał "mu dystans do polityki". - Trzeba unieść się nad spory, żeby zastanowić się nad tym, co najważniejsze. Do tego nakłaniam moje koleżanki i kolegów.

Jego zdaniem "przejmowanie sobie posłów niczemu nie służy". - Mam wrażenie, że Szymon Hołownia szedł do polityki, by ją zmieniać, a to ona zmienia jego.

O swoim Ruchu Wspólna Polska mówił z kolei, że nie chce tworzyć nowej partii, ale "chce wspierać opozycję".

