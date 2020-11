Rafał Trzaskowski apeluje do policji

- Stosowanie środków przymusu bezpośredniego musi być adekwatne do okoliczności. Policjanci muszę być oznakowani zgodnie z przepisani, a oznakowanie czytelne i jednoznaczne - powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej. Zwrócił się do apelem do policji, jak mówił, "przypominając te zasady". Zagroził, że jeśli nie będzie to spełniane, "zastanowi się nad wspieraniem finansowym policji".

- Przed użyciem siły powinno być ostrzeżenie - dodał Trzaskowski.

Jak mówił, był na ostatnich demonstracjach, żeby "obserwować co się dzieje" jako prezydent Warszawy. Powtórzył, że za pełną odpowiedzialność za demonstracje ponoszą rządzący. - PiS prowokuje cały czas do demonstracji - powiedział.