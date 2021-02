Rafał Grupiński o stosunku PO do aborcji: Jesteśmy na drodze do poparcia legalizacji do 12. tygodnia ciąży

Do 12 tygodnia ciąży ten wybór powinien być wolny dla kobiety, dla rodziny - tych, którzy podejmują tę decyzję. Ale powinno to być poprzedzone rozmową z psychologiem. Duchowny nie powinien się wyręczać prokuratorem - uważa Grupiński, członek zarządu PO. Partia jest bliska wypracowania swojego stanowiska w sprawie terminacji ciąży. Zajmuje się tym zespół pod kierownictwem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

W Platformie trwa obecnie dyskusja na temat stanowiska partii po opublikowaniu październikowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodny z konstytucją uznał przepis, który dopuszczał aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. PO wejściu w życie orzeczenia TK przerwanie ciąży jest w Polsce możliwe w dwóch przypadkach - kiedy zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa).

Rafał Grupiński powiedział w poniedziałek w radiu RMF FM, że w sprawie przyszłości prawa aborcyjnego większość osób w Platformie ma określone zdanie. Natomiast - jak zaznaczył - w partii są skrzydła, z którymi władze partii muszą rozmawiać, by ewentualne wypracowane stanowisko nie naruszało niczyjego poczucia wolności i poglądów.

Grupiński przypomniał, że stanowisko to przygotowuje zespół pod kierownictwem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - I jeśli przyjmiemy np. tę propozycję, którą ja składam - liberalizacji, która moim zdaniem jest konieczna, to bez wątpienia nie będziemy narzucali tego rodzaju wymogu np. w głosowaniach naszemu skrzydłu konserwatywnemu. Nie powinniśmy - zapewnił poseł Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o to, by także osoby o konserwatywnych poglądach mogły tę koncepcję zaakceptować - podkreślił.

Rafał Grupiński opowiada się za legalizacją aborcji do 12. tygodnia

Polityk dodał, że opowiada się za legalną aborcją do 12 tygodnia ciąży poprzedzoną jednak konsultacjami z psychologiem.

- Do 12 tygodnia ciąży ten wybór powinien być wolny dla kobiety, dla rodziny - tych, którzy podejmują tę decyzję. Ale powinno to być poprzedzone rozmową z psychologiem, ewentualnie rozmową z osobą duchowną z własnego wyznania, jeśli taka jest potrzeba, tak, aby konsekwencje psychologiczne decyzji "na tak" lub decyzji "na nie" były do końca i głęboko przemyślane przez tych, którzy taką decyzję podejmują - zaznaczył Grupiński. Dopytywany, wyraził pogląd, że również Platforma jest na drodze do podjęcia tego typu decyzji.

"Państwo nie może być opresywne"

Grupiński powiedział, iż jemu bliskie jest przekonanie, że władze państwowe powinny mieć zaufanie do obywateli, że ci są z natury etyczni, mają sumienie.

- I jeśli podejmują taką decyzję, to wiedzą dlaczego to robią i nie jest to łatwa decyzja. Nie powinien prokurator zastępować duchownego. Jeśli duchowny, jakiegokolwiek wyznania, nie potrafi przekonać do tego, że jest to głęboki grzech, nie powinien się wyręczać prokuratorem. Państwo nie może być opresywne, państwo musi dawać wolny wybór ludziom. O tym zresztą mówił św. Augustyn - o wolnej woli - podkreślił poseł KO.

Z informacji PAP wynika, że stanowisko PO w kwestii aborcji może zostać wypracowane jeszcze w tym tygodniu. Jeśli tak się stanie, sprawą zajmie się Zarząd partii.

27 stycznia w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok TK z 22 października ubiegłego roku w sprawie przepisów antyaborcyjnych, a w Monitorze Polskim opublikowano jego uzasadnienie. TK wskazał w uzasadnieniu, że prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu nie jest wystarczające dla dopuszczalności aborcji.