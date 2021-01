Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS powołano partyjne biuro ds. międzynarodowych, którego szefem został poseł Radosław Fogiel - poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Zdjęcie Radosław Fogiel /Fot. Tomasz Hamrat / Gazeta Polska /Agencja FORUM

- To było posiedzenie poświęcone tylko i wyłącznie sprawom statutowym - przekazała dziennikarzom Czerwińska po zakończeniu posiedzenia Komitetu Politycznego.

Jak dodała, "dwie najważniejsze" uchwały, jakie podjęto, to powołanie szefa biura PiS ds. międzynarodowych oraz wybór szefa Forum Młodych partii. - Szefem tego biura został poseł Radosław Fogiel - poinformowała.

- Druga uchwała dotyczyła wyboru szefa Forum Młodych PiS, którym został Michał Moskal - powiedziała Czerwińska. Dodała, że została też przyjęty regulamin FM PiS.

- Oprócz tego były jeszcze poruszane, podejmowane uchwały w sprawach statutowych, np. w kwestiach członkowskich - mówiła rzeczniczka PiS. - To są różnego rodzaju sprawy dotyczące członkostwa w partii, np. osoby, które ubiegają się o to, by je przywrócić w prawach członka - dodała Czerwińska. Nie chciała jednak podać szczegółów dotyczących kwestii przywracania członkostwa w partii.