- Umowa koalicyjna jest podpisana, obowiązuje od jesieni. Czy będzie potrzeba w niej jakichś zmian? Zobaczymy, jak potoczą się rozmowy - mówił w Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel pytany w "Gościu Wydarzeń", kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie liderów koalicji, odpowiedział: "w najbliższych dniach". - Staramy się, żeby mimo pewnych problemów, które nie da się ukryć, Zjednoczona Prawica dzisiaj przechodzi, żeby ta komunikacja była w miarę niezakłócona - mówił.

Dopytywany przez Dorotę Gawryluk, czy przedmiotem tego spotkania będzie nowa umowa koalicyjna, Fogiel odpowiadał: "będzie przede wszystkim współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy, nasze plany i projekty". - Umowa koalicyjna jest podpisana, obowiązuje od jesieni. Czy będzie potrzeba w niej jakichś zmian? Zobaczymy, jak potoczą się rozmowy. Być może trzeba będzie ująć w nich "stan posiadania" naszych koalicjantów, jeśli mielibyśmy ją przeredagowywać. To wszystko będzie elementem rozmów - mówił.

- Dzisiaj realizujemy to, co było ustalone rok temu. Nie da się ukryć, że kilka osób zmieniło przynależność klubową. Ta równowaga miedzy koalicjantami, która rok temu była idealna, dzisiaj jest w ramach klubu Prawa i Sprawiedliwości nieco zakłócona. To też nie jest odzwierciedlone w umowie i składzie rządu - zapewnił.

Fogiel o "próbie podkładania świni" Gowinowi

W środę podczas briefingu prasowego, lider Porozumienia Jarosław Gowin przekonywał, że jedyną alternatywą dla rządu Zjednoczonej Prawicy są przedterminowe wybory. Podkreślił, że nie zamierza współpracować z opozycją.

Fogiel pytany o zapewnienia wicepremiera podkreślił, że "głęboko chce w nie wierzyć". - Jeżeli tak mówi premier Gowin, to nie mam powodu, żeby nie wierzyć. Co prawda słyszę zapowiedzi, czy informacje płynące ze strony opozycyjnej, ale rozumiem to potocznie jako "próby podkładania świni" panu premierowi. Jeżeli pan Gowin jasno dementuje informacje o rozmowach i rządzie technicznym, to bardzo mnie to cieszy i chcę mu wierzyć - zapewniał Fogiel.

- Naszą intencją jest to, żeby ta koalicja trwała. Jeżeli będzie realizować swój program, jeżeli będzie kontynuować Dobrą Zmianę, to ona jest pożyteczna dla Polski - zapewniał.

