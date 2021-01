Radom: Pijany lekarz pełnił dyżur na SOR

Lekarz w czasie pełnienia dyżuru w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie - informuje Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W środę ok. godz. 17 dyżurny policji został powiadomiony, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu na Józefowie znajduje się nietrzeźwy lekarz. - Informacja potwierdziła się; policjanci zastali na miejscu 61-letniego lekarza, który - jak się okazało po zbadaniu alkomatem - miał w organizmie ponad 2,5 prom. alkoholu - przekazała Leszczyńska.

Dodała, że funkcjonariusze przeprowadzili już wstępne czynności z udziałem lekarza i w najbliższym czasie materiały trafią do prokuratury.



To nie pierwsza taka sytuacja

To już kolejny w ciągu ostatnich lat przypadek pełnienia dyżuru na SOR w szpitalu na Józefowie przez pijanego lekarza. W 2018 r. chirurg zbadany alkomatem miał 2,5 prom. alkoholu w organizmie. Wówczas szpital zerwał z nim kontrakt, jednak po jakimś czasie - z powodu braków kadrowych na SOR - medyk znów wrócił do pełnienia dyżurów.



Sprawą zajmowała się radomska prokuratura. Jednak w 2019 r. umorzyła śledztwo, bo nie stwierdzała, że w czasie, gdy pijany lekarz pełnił dyżur, życie i zdrowie pacjentów było narażone. Według śledczych działanie lekarza stanowiło naruszenie dyscypliny pracy, natomiast nie podlegało odpowiedzialności karnej.



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu nie odniósł się w czwartek do sytuacji zaistniałej w środę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.