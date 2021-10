Poseł ocenił w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że w tej chwili granica z Białorusią nie jest wystarczająco szczelna. - Co przyznaje nawet Straż Graniczna, która mówi, że jest bardzo wiele udanych prób jej przejścia - podkreślił Bartoszewski.

Według niego rząd powinien podjąć kroki, by umiędzynarodowić ten problem. - Po pierwsze rząd powinien wezwać pomoc Unii Europejskiej tak, jak to zrobiła Republika Litwy, żeby postawić zaporę w postaci płotu, muru czy czegokolwiek innego, która nie jest łatwa do przekroczenia - zaznaczył poseł PSL.



"Migranci nie przechodzą na piechotę przez pół Europy"

Po drugie - jak mówił - "rząd powinien zwrócić się - również przez UE - do państw, z których migranci przybywają na Białoruś". - Ci migranci nie przechodzą na piechotę przez pół Europy, tylko są przewożeni samolotami. Dlatego należy się zwrócić do państw takich jak Irak, Syria czy Turcja, żeby powstrzymać ten ruch migracyjny - powiedział Bartoszewski.



W jego opinii należy też poprosić Frontex (Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej), żeby pojawiła się na granicy z Białorusią. - Siedziba Frontexu jest akurat w Polsce i dlatego oni jako organizacja unijna powinni w tym uczestniczyć - ocenił Bartoszewski.



Dodał ponadto, że rzeczą najważniejszą jest to, by polskie partie polityczne mówiły w tej sprawie tym samym głosem, co UE. - Do tego potrzeba porozumienia w Polsce. A można je uzyskać wtedy, kiedy partia rządząca i pan prezydent Andrzej Duda zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego i wyjaśni co się dzieje na granicy - podkreślił poseł PSL.



Zwołanie posiedzenia Rady Europejskiej

RBN jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.



Bartoszewski dodał, że premier Mateusz Morawiecki powinien też wystąpić o zwołanie posiedzenia Rady Europejskiej, "czyli wszystkich premierów 27 rządów, żeby tę sprawę uwspólnotowić". - I jasnym głosem pokazać dyktatorowi na Białorusi, że nie ma zgody UE na wpychanie do nas migrantów z Syrii, Iraku czy z innych państw - podkreślił Bartoszewski.



Poseł PSL podkreślił, że we wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się ważna debata na temat sytuacji na Białorusi i kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.



We wtorek rano PE będzie debatował nad sytuacją na Białorusi ponad rok po sfałszowanych wyborach prezydenckich i brutalnym stłumieniu protestów. Europosłowie będą dyskutować z szefem unijnej polityki zagranicznej Josepem Borrellem oraz komisarz odpowiedzialną za sprawy wewnętrzne Ylvą Johansson o tych dramatycznych wydarzeniach oraz o tym, jak reagować na białoruskie działania i prowokacje. Rezolucja w tej sprawie ma być głosowana w czwartek.



Wezwania do dialogu

Pomimo ponawianych przez społeczność międzynarodową wezwań do dialogu, na Białorusi trwa brutalna rozprawa reżimu z opozycjonistami, niezależnymi mediami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Od lata białoruskie władze, kierowane przez dyktatora Aleksandra Łukaszenkę, skierowały znaczną liczbę migrantów w stronę granic Polski, Litwy i Łotwy, setki osób zatrzymano po nielegalnym przekroczeniu granicy UE. Przy wsparciu UE i jej organów podjęto pilne środki, w tym stan wyjątkowy, w celu wzmocnienia ochrony granic. W ostatnim czasie, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej znaleziono zwłoki migrantów.



Stan wyjątkowy w Polsce wprowadzono 2 września. Objął pas przygraniczny z Białorusią, czyli część województw podlaskiego i lubelskiego. Pas ten obejmuje 183 miejscowości bezpośrednio przylegające do granicy. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni, a 1 października weszło w życie rozporządzenie prezydenta w tej sprawie.