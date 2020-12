PSL przedstawi swojego kandydata na RPO, Lewica już zgłosiła Rudzińską-Bluszcz

Lewica zgłosiła ponownie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na nowego rzecznika praw obywatelskich, formalności zostały dopełnione jeszcze przed świętami - poinformowała rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. Przedstawimy swojego kandydata na RPO - poinformował z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Zdjęcie Zuzanna Rudzińska-Bluszcz /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Na początku grudnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła termin - do 29 grudnia - na ponowne zgłaszanie kandydatów na RPO. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że tym razem jego ugrupowanie zgłosi własnego kandydata i będzie to poseł, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Reklama

PAP zapytała rzeczniczkę Lewicy, czy jej klub już oficjalnie zgłosił kandydata na to stanowisko. - Tak, zgłosiliśmy panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz - poinformowała Żukowska.

Podkreśliła, że kandydatura Rudzińskiej-Bluszcz została zgłoszona jeszcze przed świętami i Lewica dopełniła już wszystkich formalności.

Żukowska dodała, że prawdopodobnie we wtorek odbędzie się wspólna konferencja Rudzińskiej-Bluszcz z przedstawicielami klubów popierających jej kandydaturę.

Zapowiedź Zgorzelskiego

Zapytany w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy PSL przedstawi w poniedziałek swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, Piotr Zgorzelski odpowiedział: - Tak, to prawda.

Podkreślił jednak, że nie zdradzi nazwiska, bo taka informacja zostanie przedstawiona na konferencji prasowej - ma się ona odbyć o godz. 12.30 w Sejmie.

Polityk PSL zaznaczył, że w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało czynnego polityka na stanowisko RPO - obecnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka - a Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, kandydatka popierana wcześniej przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, ale także Koalicję Polską, w której skład wchodzą ludowcy, dwukrotnie "odbiła się od ściany", PSL uznał, że należy wyjść z własną inicjatywą i zgłosić swojego kandydata.

- Spośród tych, którzy zostali wyłonieni przez rady wydziałów prawa i administracji, zaproponujemy dzisiaj osobę, która ma ten przymiot apolityczności, doświadczenia akademickiego i gwarantuje, że jest tym kandydatem centrum, który może być alternatywą dla prawicowego kandydata i kandydatki lewicy - powiedział Zgorzelski.

Pytany, czy PSL będzie w sprawie kandydata na RPO negocjował z PiS, wicemarszałek Sejmu odpowiedział, że ludowcy nie będą z PiS negocjować. - Słowo "negocjacje" ma takie konotacje, że się z kimś dogadujemy - zaznaczył. - Tutaj jest położona oferta na stole kandydata - dodał.

- Dzisiaj zostanie przedstawiony kandydat oraz zaproponujemy, aby np. w Senacie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy i racjonalnego centrum mogli odbyć debatę o tym, jak w trudnych czasach po pandemii i w tej rzeczywistości politycznej powinna wyglądać propozycja rzecznika praw obywatelskich - powiedział Zgorzelski i zapowiedział, że zaproponowany przez PSL kandydat w takiej debacie weźmie udział.

PiS przeciwko Rudzińskiej-Bluszcz

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO. Za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Trybuna Konstytucyjny "wyrzuci" Bodnara?

Pięcioletnia kadencja rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale - zgodnie z ustawą - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika praw obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc) Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 19 stycznia.

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !