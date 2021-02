Jeden z księży z parafii w Mławie miał zapoznać się z profilami społecznościowych rodziców dzieci przystępujących do pierwszej komunii. Kapłan poinformował, że na podstawie tego, co tam wyczytał, zaledwie kilkoro dzieci powinien dopuścić do przyjęcia sakramentu. W sprawę zaangażowała się płocka kuria.

Do incydentu doszło w niedzielę w parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Mławie. Jak informuje portal nasza-mlawa.pl, ksiądz "miał przyznać, że przeglądał facebook'owe profile rodziców dzieci przystępujących do komunii świętej". "Zdaniem czytelników ksiądz oświadczył, że tylko kilkoro dzieci powinien dopuścić do komunii świętej" - podano.

W związku ze zdarzeniem, które zaniepokoiło rodziców, Kuria Diecezjalna Płocka zapowiedziała, że zorganizuje specjalne spotkanie. Jak wynika z komunikatu przekazanego portalowi, pozwoli ono "wyjaśnić zaistniałą sytuację, jak również przybliżyć potrzebę współpracy rodziców dzieci z Kościołem, aby godnie przygotować dzieci do sakramentu".

Spotkanie z biskupem

Poinformowano, że we wtorek doszło do rozmowy biskupa pomocniczego płockiego z proboszczem mławskiej parafii i wikariuszem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci komunii.

Biskup podkreślił "konieczność umiejętnego głoszenia Ewangelii życia i docierania z nią do różnych osób, niezależnie od ich sytuacji życiowej i poglądów". "Katecheza parafialna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców powinna być okazją do promocji wartości życia ludzkiego jak również do dialogu z tymi, którzy, zwłaszcza w obecnej sytuacji społecznej w Polsce, myślą inaczej" - napisano w komunikacie przekazanym nasza-mlawa.pl

Jak podkreślono, przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i pozostałych sakramentów, "powinno przebiegać w dobrej i życzliwej atmosferze, dlatego jest nam przykro z powodu powstałego zamieszania".

"Mamy nadzieję, że planowana uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, tak ważna w życiu dziecka i rodziny, jak również przygotowanie do niej, będzie przebiegać w takim właśnie duchu" - pisze płocka kuria.