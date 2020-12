Kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego mają zostać wybrane władze ugrupowania na nową kadencję, odbędzie się najprawdopodobniej w drugim kwartale 2021 roku. - Ostateczna decyzja będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Zdjęcie Politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński /Piotr Molecki/East News /East News

Pierwotnie kongres statutowo-wyborczy PiS miał się odbyć 7 listopada, ale pod koniec października prezes partii Jarosław Kaczyński zarządził przesunięcie kongresu do czasu zmniejszenia zagrożenia pandemią koronawirusa. Jak wówczas tłumaczył Sobolewski, decyzja była związana z tym, że spotkanie delegatów musi się odbyć w tradycyjnej, stacjonarnej formie i nie jest przewidziana zdalna formuła kongresu.

Reklama

- Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną oraz zbliżający się etap szczepień przeciw koronawirusowi, kongres najprawdopodobniej odbędzie się w drugim kwartale 2021 roku - oświadczył Sobolewski



- Ostateczna decyzja zostanie podjęta zapewne w styczniu lub lutym - zaznaczył polityk.

Podczas kongresu zostaną wybrane władze ugrupowania na nową kadencję: szef partii, Rada Polityczna, sąd koleżeński oraz krajowa komisja rewizyjna.

Kaczyński: Będę kandydował ostatni raz

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki na początku sierpnia podczas wyjazdowego posiedzenia klubu, zapowiadając kongres partii, zaprzeczał jakoby na kongresie, mogło dojść do zmiany prezesa PiS.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w połowie lipca o pojawiające się wówczas plotki, iż rozważa rezygnację z ponownego ubiegania się o funkcję prezesa, odparł: - Mogę powiedzieć jedno: generalnie uważam, że polityką powinni się zajmować ludzie do pewnej granicy wieku. Gdzie ona przebiega, to zawsze jest kwestia indywidualna.

W niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Kaczyński zapowiedział, że "jeżeli tylko covid minie, to będzie kongres i wybory w PiS". - Tym razem jeszcze będę kandydował. Ale na pewno ostatni raz - zadeklarował.

Podczas kongresu wybrana zostanie też Rady Politycznej PiS, w której skład wchodzi: 119 członków partii wybranych przez kongres, a także prezesi zarządów okręgowych oraz posłowie, senatorowie i eurodeputowani, będący członkami PiS.

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !