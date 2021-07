Przemysław Czarnek stwierdził, że Radio Maryja "uratowało wolność mediów w Polsce i wolność Polski chrześcijańskiej".



Minister odniósł się także do ataków na rozgłośnię. Chodzi o proces, który w związku z nieujawnieniem informacji publicznej stowarzyszenie Watchdog wytoczyło zarządowi Fundacji Lux Veritas . Stowarzyszenie domaga się kary roku pozbawienia wolności m.in. dla kierującego fundacją o. Tadeusza Rydzyka.

Proces przeciwko Lux Veritatis. Przed sądem zwolennicy o. Rydzyka 1 / 5 Przed budynkiem sądu pojawili się zwolennicy fundacji Lux Veritatis - kilka starszych osób z różańcami. Jeden mężczyzna miał na sobie worek pokutny a w ręku transparent z napisem: "Ostrzeżenie. Wściekły pies atakuje i gryzie Polskę i Polaków. Smycz na łeb, kaganiec na pysk i won z Polski". Hasło nawiązuje do nazwy stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog - z ang. watchdog - pies podwórzowy. Źródło: Reporter Autor: Zbyszek Kaczmarek udostępnij

Czarnek stwierdził, że "ataki na Radio Maryja to nic nowego". - Ci, którzy wolności nie lubią, wychowali się w atmosferze braku wolności - często są to potomkowie komunistycznych aparatczyków, nieznający pojęcia "wolność" - zawsze będą atakować Radio Maryja, zawsze będą atakować wolne media - powiedział.





"Alleluja i do przodu"

Minister odniósł się także do powrotu do kraju Donalda Tuska. - Ataki to nic nowego, tylko coraz bardziej obrażają. Przekraczają wszystkie możliwe granice, zarówno ci z Lewicy i pan Donald Tusk, który kłamie - mówił. Po czym stwierdził, że "my powinniśmy robić swoje". - Alleluja i do przodu! - skwitował.



