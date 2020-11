Przemysław Czarnek chce więcej treści patriotycznych w szkołach

- Trzeba zwiększyć wysiłki, żeby w polskich szkołach było więcej treści patriotycznych, np. poprzez zmianę kanonu lektur - powiedział w środę (11 listopada) minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Żyjemy w wolnym kraju dzięki ciężkiej pracy poprzednich pokoleń - dodał.

Minister edukacji był pytany w Polskim Radiu 24, co można zrobić, by treści patriotyczne, niepodległościowe i katolickie pojawiły się w polskich szkołach i mogły być poznane przez młodzież.

- One już tam są. Trzeba zwiększyć wysiłki, żeby było ich więcej poprzez zmianę np. kanonu lektur, ale poprzez również spojrzenie gruntowne na podręczniki. Zwłaszcza podręczniki do historii najnowszej, które dopiero będą tworzone pewnie, bo to jest czwarta klasa w szczególności, a które będą pokazywały również losy naszej niepodległości w ostatnim stuleciu - odpowiedział Czarnek.

- Niezwykle ważna rzecz, żeby zrozumieć, skąd jesteśmy i dlaczego jesteśmy w tym miejscu właśnie, tutaj w wolnym kraju, demokratycznym. Że zawdzięczamy to naprawdę ciężkiej pracy, poprzednim pokoleniom i obecnym jeszcze pokoleniom, starszym, którym stawiamy pomniki. Dzisiaj rozbierane przez niektórych, którzy kompletnie nie rozumieją, czym jest polskość, na czym polega polskość i co zawdzięczamy tym ludziom, którzy oddawali swoje życie, zdrowie i ciężką pracę wykonywali, żebyśmy żyli w Rzeczypospolitej wolnej, takiej, jaka ona dzisiaj jest - dodał minister.

Czarnek pytany o odzyskanie przez Polaków niepodległości przed 102 laty zaznaczył, że udało się ją odzyskać, ponieważ Polacy przez wiele wieków byli świadomi swoich obowiązków, takich jak podtrzymywanie i rozwijanie kultury polskiej. Zwrócił także uwagę, że w dużej mierze jest to także zasługa Kościoła katolickiego. Dodał, że współcześnie patriotyzm powinien oznaczać sumienne wykonywanie obowiązków m.in. rodzinnych, pracowniczych czy naukowych.

W środę (11 listopada) przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada 1918 r. - po ponad 120 latach zaborów - okupacyjna Rada Regencyjna (powołana przez Niemcy i Austro-Węgry) przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Listopad 1918 r. był jednak dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości mają wyjątkowy przebieg ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.