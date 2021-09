Minister powołał w piątek Justynę Orłowską na pełnomocnika ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej. Informacje o nominacji Orłowskiej oraz jej wspólne zdjęcie z szefem MEiN resort zamieścił na Twitterze.

Wpis skomentowała posłanka PO Jagna Marczułajtis-Walczak.

"On lekko zakłopotany, ona wpatrzona w niego jak w obraz... kompetencje zbyteczne, wzrok mówi wszystko" - napisała posłanka. Wpis skomentowała m.in. rzecznik PiS Anita Czerwińska, która nazwała go skandalicznym. Do sprawy w rozmowie z portalem wPolityce.pl odniósł się również minister Przemysław Czarnek.



"To jest niebywałe chamstwo kobiety i to jeszcze sportsmenki wobec młodej, uzdolnionej, bardzo kompetentnej, która cyfryzacją zajmuje się już od dłuższego czasu, wykazuje w tym wielkie kompetencje i ma w tym zakresie wiele osiągnięć. Niebywałe chamstwo. Pytanie, czy może pani Marczułajtis miała jakieś problemy w młodości i teraz się w niej odzywają?" - powiedział portalowi szef MEiN.

"Nie spodziewałem się tego. Jeśli pani Marczuajtis ma odrobinę honoru, to panią Orłowską powinna przeprosić" - ocenił.

Kim jest Justyna Orłowska?

Justyna Orłowska pochodzi z nauczycielskiej rodziny, jest z wykształcenia ekonometrykiem, finansistą i ekspertem od zarządzania funduszami. Absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, zdobyła tytuł magistra na kierunku Finanse i Rachunkowość w SGH oraz tytuł magistra finansów na Uniwersytecie University of New South Wales w Australii. Jak przekazał resort edukacji, zawodowe doświadczenie zdobywała w spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej. Od 2020 roku wchodzi w skład Zespołu Ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Doradzała ministrowi rozwoju

W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.



W grudniu 2020 roku powierzone zostało jej kierowanie Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego nadrzędnym celem jest koordynowanie całości procesu tworzenia przez administrację publiczną narzędzi cyfrowych, skupiając się jednak nie tylko na samym technologicznym aspekcie, ale uczestnicząc w procesie tworzenia cyfrowej rzeczywistości i jej popularyzacji wśród obywateli.

Jej głównym zadaniem w resorcie Czarnka będzie koordynacja procesu cyfryzacji systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego, a także rozwoju edukacji opartej o innowacje i nowe technologie.