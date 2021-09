Przedłużenie stanu wyjątkowego. Obrady Sejmu

Szef BBN Paweł Soloch uzasadniając wniosek wyraził w imieniu prezydenta "najwyższe uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy oraz żołnierzy pełniących służbę na terenie obowiązującego stanu wyjątkowego". - Za absolutnie niedopuszczalne traktujemy wszelkie prowokacyjne i niebezpieczne działania białoruskich służb wobec polskich funkcjonariuszy i żołnierzy mające prowadzić do wywołania incydentów na granicy - oświadczył szef BBN.

- Prezydent z najwyższą powagą podchodzi również do prowadzonych przez polskie służby działań operacyjnych dotyczących analizy zagrożeń, w tym oceny profili migrantów i związanych z tym potencjalnych ryzyk dla bezpieczeństwa Polski, ale także pozostałych krajów Unii Europejskiej - mówił Soloch. - Wiele z tych informacji ma charakter szczególnie alarmujących - dodał.

"Państwo polskie powinno udzielać wsparcia"

Szef BBN przypomniał też działania prezydenta na forum międzynarodowym, gdzie przedstawiał on sytuację bezpieczeństwa w regionie, działań hybrydowych i ochrony granic. Zapowiedział też kolejne rozmowy z przywódcami innych państw na temat kryzysu migracyjnego i działań władz białoruskich.

- Prezydent stoi na stanowisku, iż państwo polskie powinno udzielać wsparcia osobom, które ze względu na prześladowania w krajach pochodzenia szukają pomocy i zwracają się o nią w drodze przewidzianych prawem procedur i taka pomoc jest przez Polskę udzielana - powiedział Soloch wymieniając tu ewakuację obywateli afgańskich po upadku władz w Kabulu, a także przyjęcie w ostatnim roku ok. 15 tysięcy obywateli Białorusi.

- Natomiast przyzwolenie na nielegalne przekroczenie granicy oznaczałoby akceptację działań sprzecznych z prawem międzynarodowym - podkreślił Soloch.

Szef BBN oświadczył, że "w ocenie prezydenta oraz Rady Ministrów nie ustały przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego, a dalsze przeciwdziałanie jego przyczynom możliwe jest wyłącznie w drodze przedłużenia czasu jego obowiązywania".

- W opinii prezydenta w sprawach tak fundamentalnych jak bezpieczeństwo obywateli, potrzebne jest jak najszersze poparcie dla podjętych dotychczas działań i przedstawionego wysokiej izbie wniosku - powiedział Soloch.

"Wojna hybrydowa"

Poseł PiS Zdzisław Sipiera stwierdził w debacie, że dzięki wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią "zmniejszyło się epatowanie przekazem medialnym w celu nakręcenia spirali emocji". "Udało się też usprawnić pracę służb" - dodał.

Według niego, "obywatele mieszkający w strefie przygranicznej w zdecydowanej większości akceptują stan wyjątkowy".

- Obecnie jest sytuacja, w której widzimy codziennie intensyfikację działań po stronie białoruskiej, w formie tzw. wojny hybrydowej. Jej celem jest zmniejszenie działalności operacyjnej polskich służb - powiedział poseł PiS dodając, że na granicy niszczone są zapory.

Sipiera oświadczył, że "potrzebny jest czas, wyciszenie sporu politycznego, pomoc dla polskich służb, dokończenie budowy barier ochronnych przy granicy oraz nieprzyjmowanie narracji reżimu Alaksandra Łukaszenki i współpraca z Unią Europejską w tym zakresie".

Poseł PiS zapowiedział, że jego klub poprze wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego. Zaapelował też, by nie lekceważyć przesłanek wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Sipiera podziękował też wszystkim służbom pracującym przy granicy z Białorusią. - Należą im się słowa uznania - podkreślił poseł PiS.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd podjął decyzję o zawnioskowaniu do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wieczorem prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że gdy zostanie do niego skierowany wniosek w tej sprawie, wystąpi do Sejmu o to, aby wyraził zgodę na przedłużenie tego stanu o 60 dni.

Spotkanie prezydenta z ministrami

W środę szef BBN Paweł Soloch przekazał, że prezydent zgodził się z wnioskiem Rady Ministrów i jeszcze tego dnia wystąpi do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego.

We wtorek po południu odbyło się spotkanie prezydenta m.in. z ministrami: spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim i obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, komendantem głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomaszem Pragą, zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Piotrem Błazeuszem oraz szefem BBN Pawłem Solochem. Po naradzie prezydent potwierdził, że dotyczyła wtorkowej decyzji rządu, by przedłużyć stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej.

Jak powiedział Andrzej Duda, problem na granicy polsko-białoruskiej wciąż występuje. "Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione" - podkreślił prezydent.

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową", używając do tego migrantów, oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad.

Zgodnie z konstytucją, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

W środę rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska przekazała, że we wtorek Straż Graniczna odnotowała 473 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku września Straż Graniczna odnotowała blisko 6 tys. prób nielegalnego przejścia z Białorusi do Polski.