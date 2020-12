​Prymas Polski: Potrzebujemy siebie nawzajem

- Potrzebujemy siebie nawzajem, a Pan Bóg potrzebuje naszych oczu i naszych dłoni, naszego serca i naszej miłości, z którą idziemy - zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa - do sióstr i braci - podkreślił prymas Polski abp Wojciech Polak w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

Prymas Polski abp Wojciech Polak składając życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podkreślił, że "od wielu miesięcy widzimy, że ciemności zgromadziły się i zaległy nad nami. Powracają kolejne fale pandemii, przeżywane lęki i niepokoje społeczne, podziały i niezgoda rodzą w nas ból i strach. Tak wielu z nas jest dziś przestraszonych i zagubionych. A jednak sam Bóg nas przecież zapewnia: Ja nie zapomnę o tobie. Nasz Bóg jest Bogiem, który przychodzi".

Prymas zaznaczył, że "w świętą noc Bożego Narodzenia jeszcze raz usłyszymy radosną nowinę: dziś narodził się wam Zbawiciel".

- W liturgii przeżywamy na nowo tajemnicę Boga, który przychodzi, który przyjmuje nasze śmiertelne ciało, który staje się mały i ubogi, żeby nas zbawić. On jest z nami. Tak, z nim na pokładzie, jak mówił papież, nasza łódź nie tonie. Moi drodzy, mamy więc dziś prawo do radości. Mamy prawo do nadziei. Mamy dziś prawo do wiary. Wiem, że w tym roku może nam być o to trudniej - podkreślił.

Hierarcha wskazał, że wszystkie sanitarne obostrzenia i ograniczenia zatrzymały nas znów w naszych domach, trzeba zachowywać dystans społeczny. - Te granice jednak, jak żadne inne, wyrażają naszą wzajemną miłość i odpowiedzialność. Świąteczny, bożonarodzeniowy czas jest przecież szczególną okazją do tego, aby otoczyć troską ludzi samotnych, pozbawionych rodziny, domu, chorych, cierpiących, także w sferze duchowej czy psychicznej, do czego, jak wiemy, pandemia tak często również się przyczynia. Tym bardziej potrzeba naszej wrażliwości i łagodności, zainteresowania i siły naszej modlitwy - powiedział.

"Potrzebujemy siebie nawzajem"

- Potrzebujemy siebie nawzajem, a Pan Bóg potrzebuje naszych oczu i naszych dłoni, naszego serca i naszej miłości, z którą idziemy - zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa - do sióstr i braci. Niech nam nie zabraknie w tym roztropności i odwagi. Niech prowadzi nas miłość i odpowiedzialność - dodał.

Hierarcha podkreślił, że ludzie wierzący nie powinni się bać, ponieważ - jak przypomniał - Nowonarodzony jest z nami. - Tak, On jest Bogiem z nami. Nigdy nas nie opuszcza. Idzie z nami, by nas wspierać. Trwa przy nas, by dodawać nam siły - wskazał.

"Niech Jego obecność przynosi nam światło w tych trudnych sytuacjach"

- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę więc nam wszystkim, aby Jego miłość i pokój wypełniły nasze zalęknione serca. Niech Jego obecność zrodzi w nas jeszcze raz ufność i nadzieję. Niech przynosi nam światło w tych trudnych sytuacjach, które przeżywamy. Niech wskazuje drogę i odważnie nas po niej prowadzi - mówił prymas.

- Tak jak Maryja i Józef, jak pasterze z Betlejem przyjmijmy w Dzieciątku Jezus miłość Boga i zanieśmy ją do zagubionych, zasmuconych, do ubogich i cierpiących, do chorych, do samotnych, do nieszczęśliwych. Niech światło z Betlejem przeniknie nasze serca i napełni nasze rodziny i nasze wspólnoty łaską i pokojem. Życzę wam wszystkim, w Święta Bożego Narodzenia i w całym Nowym Roku Pańskim 2021, pogody serca i radości ducha. Błogosławionych, szczęśliwych, spokojnych Świąt Narodzenia Pańskiego - dodał.

Życzenia prymasa Polski zostały opublikowane m.in. na stornie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej.

