Prymas na Jasnej Górze: Dość bratobójczej walki. Abp Depo modlił się w intencji kard. Dziwisza

Czy nie nadszedł czas, by powiedzieć: dość bratobójczej walki, dość nastawania jeden przeciw drugiemu – powiedział w środę na Jasnej Górze w Częstochowie prymas Polski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak.

Abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

Prymas wygłosił homilię podczas wieczornej mszy świętej w jasnogórskim sanktuarium w pierwszym dniu zorganizowanych tam "Rekolekcji dla wszystkich" online.

- Czy dziś nie nadszedł moment, by powiedzieć: dość bratobójczej walki? Dość nastawania jeden przeciw drugiemu, wrogości i wzajemnych uprzedzeń? My jako chrześcijanie i Kościół musimy być pierwszymi, którzy będą o to zabiegać - podkreślił prymas Polski.

Nawiązując do środowej Ewangelii wezwał ludzi wierzących do odpowiedzialności za "nieobecnych braci i siostry". - Jakże wiele jest dzisiaj powodów nieobecności, jakże wiele w tych trudnych dniach motywów, by nie tylko nie iść razem, ale najlepiej każda i każdy w swoją stronę. Jasno widzimy, że często kończy się to nie tylko obok drugiego, ale przeciw drugiemu - w domu, w szkole, na ulicy. Oddalamy się od siebie, stajemy z zaciśniętą pięścią naprzeciw siebie - mówił abp Polak, podkreślając, że uczeń Chrystusa nie nienawidzi, ale kocha.

Powołując się na słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas jego pierwszej papieskiej pielgrzymki do ojczyzny zawierzył Maryi "wszystkie trudne sprawy, które nie mogą być rozwiązane na drodze nienawiści, wojny czy samozniszczenia, ale tylko na drodze pokoju".

"Potrzebni są ludzie, którzy umieją kochać"

Abp Polak ocenił, że potrzebni są ludzie, którzy umieją kochać i zwyciężać przez miłość. - Czy tego nie potrzebuje dzisiaj nasza ojczyzna, nasz Kościół, szeroko rozumiana polityka, życie społeczne, my wszyscy? Ludzi, którzy potrafią kochać niezależnie od tego, kim jest drugi? - rozważał.

Prymas apelował też "o odnowę serca, nawrócenie wszystkich, przebaczenie i pojednanie", podkreślając, że każdy musi zacząć tę pracę od siebie. - Posługa jednania w prawdzie i miłości nie jest jednorazowym zadaniem - zastrzegł. - Kościół w Polsce winien czynić wszystko, aby to dzieło przynosiło owoce w sercu każdego człowieka i całej społeczności. Niech te jasnogórskie rekolekcje u stóp naszej Matki i Królowej dodadzą nam odwagi, przyniosą nawrócenie i odnowę nas wszystkich - podkreślił abp Polak.

Po mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu odbył się Apel Jasnogórski. Rozważania apelowe prowadził metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Dziękując Maryi za dar wolnej ojczyzny i wstawiennictwo podkreślił, że przychodzi do niej z sercem pełnym niepokoju i troski o przyszłość tego domu, którym jest Polska i "więź osobistą Polaków na drogach Kościoła".

Abp Depo modlił się w intencji kardynała Dziwisza

- Wbrew nurtom ateistyczno-liberalnym przed obliczem Twoim i Twojego Syna potwierdzamy od pokoleń, że miłość ojczyzny nie jest nacjonalistycznym zaślepieniem, lecz powołaniem i misją, odróżniającą nas wobec wartości innych narodów. Uproś nam przywódców pełnych mądrości, by nie ustawali w zmaganiu o godność każdego bez wyjątku człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Przymnóż mądrości naszej młodzieży, począwszy od uniwersytetów i szkół wyższych, po średnie i podstawowe wykształcenie - żeby wszyscy chcieli uwierzyć, że wyrazem odpowiedzialności za przyszłość Polski jest także protest przeciwko złu i zakłamaniu - powiedział abp Depo.

Wspominając św. Jana Pawła II metropolita częstochowski podkreślił, że zasłużył on na pokolenia na imię ojca odzyskanej przez Polskę niepodległości. "Prosi o prawdę w naszej historii, historii Kościoła, prawdę teraźniejszości i odwagę ku przyszłości" - zaznaczył. Wezwał do obrony krzyża: "Brońcie go, niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości - kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie" - pokreślił arcybiskup.

Modlił się też w intencji kardynała Stanisława Dziwisza: - Modlimy się o zwycięstwo prawdy wobec wulgaryzacji języka polskiego, niszczenia, fałszowania polskiej historii, niszczenia autorytetów poprzez chaos lansowanych kłamstw - dodał.

Rozpoczęte w Święto Niepodległości na Jasnej Górze trzydniowe "Rekolekcje dla wszystkich" są zwieńczeniem dziewięciodniowej modlitwy - jasnogórskiej nowenny w intencji pokoju i pojednania, która trwa od 3 listopada. W programie rekolekcji zaplanowano konferencje, a także codzienne msze święte w Kaplicy Matki Bożej o godz. 20 i Apel Jasnogórski o 21.

W zamierzeniu inicjatorów rekolekcji - Rady Stałej i Rady ds. Apostolstwa Świeckich Episkopatu Polski oraz ojców paulinów - ma to być propozycja na trudny czas narodowych podziałów. "To czas narodowego pojednania, uleczenia ran i przypomnienia wartości, które mogą nas zbliżyć: wzajemnej miłości, szacunku i troski" - wskazują organizatorzy.