"W poniedziałek blokujemy miasto - samochody, rowery, pieszo" - informuje Ogólnopolski Strajk Kobiet. To wyraz sprzeciwu wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Organizatorzy nie podają dokładnego miejsca, gdzie odbędą się zgromadzenia. Manifestacje mają odbywać się równolegle w całej Polsce.

Od czwartku w całej Polsce trwają protesty organizowane m.in. przez "Strajk kobiet" przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

- W poniedziałek będziemy blokować ulice polskich miast, skoro PiS rządzi za pomocą bezprawia, my również przestaniemy przestrzegać prawa. W środę nie idziemy do pracy, skoro państwo nie działa - mówiła w piątek na antenie Polsat News Marta Lempart, jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, organizatora protestu.

Nie podają szczegółów

Na poniedziałek zapowiedziano kontynuację tych manifestacji. Mają się odbywać po południu w większych miastach w Polsce i za granicą.

Organizatorzy zapowiadają blokadę.

Trzaskowski wymienił miejsca, gdzie będą utrudnienia w ruchu

O możliwych utrudnieniach w Warszawie poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Odebrałem raport, że już dziś po południu należy spodziewać się utrudnień w ruchu na głównych skrzyżowaniach w Centrum, na Rondzie Wiatraczna, na ul. Puławskiej, na al. KEN, na rondzie Wolnego Tybetu i na ul. Modlińskiej. Będziemy monitorować sytuację, tak jak w ostatnich dniach" - zapewnił na Facebooku.

Trzaskowski zaapelował też do uczestników manifestacji, by dbali o swoje bezpieczeństwo.

"Starajcie się zachować odstępy, noście maseczki. Unikajcie prowokacji. Niech wasz gniew nie popycha Was do działań, na których cierpią niewinne osoby - których, wiem to dobrze, nie chcecie skrzywdzić" - stwierdził.

Następnie prezydent Warszawy zwrócił się do policjantów.



"Pilnujcie prawa i porządku w każdej sytuacji. Jestem oburzony tym, co stało się w niedzielę pod kościołem Św. Krzyża, gdzie na oczach biernych policjantów grupa osiłków - niektórzy ostentacyjnie bez masek - brutalnie potraktowała kobiety. Będę w tej sprawie składał oficjalne zawiadomienie" - poinformował.

Policja: 226 nielegalnych zgromadzeń w Polsce

W niedzielę w całym kraju odbyło się łącznie 226 nielegalnych zgromadzeń i zbiegowisk o rożnej wielkości, które zabezpieczali policjanci - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że łącznie w związku z zbiegowiskami nałożono 142 mandaty karne i sporządzono 281 wniosków o ukaranie do sądu.

"Każdy akt wandalizmu wymierzony w: - Kościoły - Msze Święte i nabożeństwa - Znieważanie miejsc kultu Należy zgłosić" - informuje organizacja Ordo Iuris.



Organizacja zapowiada, że podejmie interwencje.