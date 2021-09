Protestujący medycy nie wezmą udziału w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. "Jest dwustronny"

"Komitet nie pojawi się na spotkaniu zespołu Dwu(Trój)stronnego. Zapraszamy do #białemiasteczko" - napisano na Twitterze Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia.

Chodzi o konstruktywny dialog z rządem

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, pytana w "białym miasteczku" w pobliżu KPRM o to spotkanie powiedziała, że "nie wchodzi się drugi raz do tej samej wody". Jak zaznaczyła, komitet oświadczył, że wychodzi z tego zespołu, dopóki prowadzony w jego ramach dialog "nie będzie konstruktywny, z poszanowaniem stron".



"Nam chodzi o to, żebyśmy nawiązali konstruktywny dialog z rządem, żeby po drugiej stronie usiadła osoba, która nas szanuje" - mówiła Ptok.



Przewodnicząca OZZPiP odniosła się też do wyliczeń resortu zdrowia, z których wynika, że koszt postulatów komitetu w tym roku to 26,05 mld zł, a w przyszłym roku - 104,7 mld zł. Jak zaznaczyła, komitet w poniedziałek zwrócił się o przedstawienie metodologii sporządzenia tych szacunków. - Nie mamy odpowiedzi, więc jak nas się traktuje po partnersku? - powiedziała.

Komitet nie wyklucza także zaostrzenia formy protestu. Krystyna Ptok, zapytana o możliwe formy akcji protestacyjnej powiedziała, że pokazali to ostatnio ratownicy medyczni. Obecną sytuację w ochronie zdrowia nazwała "trudną". - Uważamy, że powinna wejść osoba postronna, mediator - powiedziała szefowa związku pielęgniarek i położnych.



List do Morawieckiego i Kaczyńskiego

W czwartek komitet skierował list do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym zaapelował o "podjęcie realnego dialogu" oraz podkreślił, że rząd w tych działaniach musi być "reprezentowany przez odpowiedzialnego, wiarygodnego i merytorycznego przedstawiciela". Współpraca z ministrem zdrowia jest ich zdaniem całkowicie nieudana.

Przedstawiciele komitetu protestacyjno-strajkowego domagają się spotkania z premierem. Nie przyszli we wtorek na spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Przedstawiciele komitetu nie przyszli również na środowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Odpowiedzialną za dialog społeczny w Kancelarii Prezydenta RP minister Bognę Janke komitet zapraszał na swoje środowe spotkanie w siedzibie Forum Związków Zawodowych.



Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

Strona rządowa ponawia zaproszenie

Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów byłby ogromny. Realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie - stwierdził w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według niego resort chce jednak rozmawiać o ewentualnych realnych podwyżkach i ewentualnej mapie drogowej podwyżek na przyszłe lata.



Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił wcześniej, że strona rządowa ponawia zaproszenie komitetu medyków na posiedzenie zespołu, gdzie odbyć ma się również dyskusja o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i ścieżce wzrostu tych wynagrodzeń. - Uczestnictwo w dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego to jasna deklaracja, wskazująca na chęć prowadzenia dialogu o zmianach w ochronie zdrowia. Rezygnacja z uczestnictwa to również pewna deklaracja, niestety bardzo negatywna - stwierdził rzecznik.