Protest rolników z AgroUnii. Będą blokować drogi. Gdzie będzie strajk?

- Jeżeli rząd nie odezwie się wcześniej, w trakcie blokad zaprezentujemy 21 punktów, na temat których chcemy rozpocząć rozmowy z rządem i rozwiązać problemy polskiej wsi - zapowiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. - Chcemy rozmów dwustronnych: AgroUnia - rząd, polscy rolnicy - polscy politycy - podkreślał Kołodziejczak. Jego zdaniem, nie da się dzisiejszych problemów polskiej wsi rozwiązać przedstawieniem dwóch, trzech czy nawet pięciu postulatów.



W ubiegłym tygodniu Kołodziejczak poinformował, że został złożony wniosek o rejestrację AgroUnii jako partii politycznej.

Reklama

Premier: Nie możemy się zgodzić na blokady dróg

Premier Mateusz Morawiecki mówił we wtorek, że we wrześniu przedstawi Polski Ład dla rolnictwa. - Jesteśmy w przededniu ogłoszenia tego programu rolniczego, który dla wielu rolników z pewnością będzie bardzo atrakcyjny, bardzo dobry - mówił.

- Na blokady dróg, które uniemożliwiają normalne życie mieszkańców, oczywiście nie możemy się godzić i będę prosił ministra spraw wewnętrznych i administracji o zdecydowaną reakcję - zapowiedział premier.



Na słowa premiera zareagował Kołodziejczak. - Na nas ma być wysyłana policja, na legalnie zgłoszone manifestacje. Nigdy na to się nie zgodzimy - zapewnił.



AgroUnia zapowiedziała blokady dróg w kilkunastu miejscach. "To jest wojna o polską wieś, o zdrową, polską żywność, o przetrwanie polskiego rolnictwa" - przekonują organizatorzy protestów, które mają rozpocząć się we wtorek o godz. 8.

Rolnicy chcą blokować drogi od 24 do 48 godzin.



Protesty rolników - lista miejsc

Kujawsko-pomorskie:

Kołaczkowo DK5, E261 (wtorek)



Brodnica, rondo przy Bosmanie, skrzyżowanie DK15 (środa)



Lubelskie:



Radzyń Podlaski, skrzyżowanie DK19 z droga DK63 w kierunku Sławatycz

Wólka Zastawska, droga nr 76



Małopolskie:



Wawrzeńczyce - 322 kilometr drogi nr 79



DK 94, Brzesko, Bochnia, Targowisko - przejazd ciągników rolniczych



Wielkopolskie:



Nowe Miasto nad Wartą, droga nr 11



Przejazd ciągników drogą krajową nr 25 Kalisz-Ostrów - miejscowość Ociąż



Miejsce: pow. Kępiński - Rzetnia, DK11



Mazowieckie:



Kuznocin k. Sochaczewa, skrzyżowanie DK50 i DK 92 (wtorek)



Kozietuły, zakład przetwórczy oraz - blokada DK50 na wys. Czaplinka (środa)



Podkarpackie

Rzeszów, droga DK97 - Aleja Żołnierzy I Armii WP na odcinku pomiędzy rondem Pobitno a rondem Jacka Kuronia (włącznie z rondami)



Łódzkie



Srock, rynek