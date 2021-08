"Znajdujemy się w historycznym momencie, produkcja polskiej żywności znika. Walczymy o to, by rolnictwo w Polsce istniało, byście mogli jeść zdrową, polską żywność, by była ona przebadana i nieanonimowa" - poinformowała AgroUnia zapowiadając protesty rolników.

Rolnicy domagają się rozmów z rządem. Chcą przedstawić swoje postulaty. - Mamy i zaprezentujemy 21 punktów już w trakcie blokad, jeżeli rząd nie odezwie się wcześniej, na temat których chcemy rozpocząć rozmowy z rządem i rozwiązać problemy polskiej wsi - mówił w ubiegłym tygodniu lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.



- Będziemy strajkować do skutku. Zapowiadamy, że 24 i 25 sierpnia będzie początkiem tego wszystkiego, co będzie działo się na jesień - dodał Kołodziejczak.



Protesty mają się odbyć w wielu miejscach w Polsce we wtorek i w środę. Rolnicy planują blokady dróg i skrzyżowań.



Lista wszystkich protestów AGROunii:

Kujawsko-pomorskie:

Kołaczkowo DK5, E261 - wtorek

Brodnica, rondo przy Bosmanie, skrzyżowanie DK15 - środa

Lubelskie:

Radzyń Podlaski, skrzyżowanie DK19 z droga DK63 w kierunku Sławatycz - wtorek i środa



Wólka Zastawska, droga nr 76 - wtorek i środa

Małopolskie:

Wawrzeńczyce, 322 kilometr drogi nr 79 - wtorek

DK 94, Brzesko, Bochnia, Targowisko - przejazd ciągników rolniczych - wtorek

Wielkopolskie:

Nowe Miasto nad Wartą, droga nr 11 - wtorek i środa

Przejazd ciągników drogą krajową nr 25 Kalisz-Ostrów - miejscowość Ociąż - środa

pow. Kępiński, miejscowość Rzetnia, DK 11 - środa

DK 11 od Ujścia do Piły - przejazd ciągników rolniczych - środa





Mazowieckie:

Kuznocin k. Sochaczewa, skrzyżowanie DK50 i DK 92 - wtorek

Kozietuły, zakład przetwórczy oraz - blokada DK50 na wys. Czaplinka - środa



Podkarpackie:

Rzeszów, droga DK97 - Aleja Żołnierzy I Armii WP na odcinku pomiędzy rondem Pobitno a rondem Jacka Kuronia (włącznie z rondami) - wtorek



Łódzkie:

Srock, rynek - wtorek i środa

Protesty we wszystkich miastach będzie zabezpieczyć policja, która będzie kierować kierowców na objazdy.





Apel prezydenta Rzeszowa

W poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek przedstawił stan przygotowań służb do zapowiadanych protestów. Podkreślił, że protest będzie uciążliwy, ale jak zaznaczył, Rzeszów to miasto, w którym każdy może wyrazić swój pogląd i postulaty w przestrzeni publicznej.

- Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość oraz omijanie tego fragmentu miasta. Prosimy również o podporządkowanie się poleceniom policji i służb mundurowych - dodał Fijołek.

Prezydent zaapelował, aby mieszkańcy wybierali we wtorek i środę inne środki transportu niż auto, takie jak rowery. Fijołek podkreślił, że również komunikacja miejska będzie inaczej kursowała przez dwa najbliższe dni.

Obecny na konferencji Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA powiedział, że na autostradzie pojawią się elektroniczne tablice, na których będą pojawiać się komunikaty o zamkniętych drogach. - Kierowcy powinny wybierać na wjazd do miasta węzły Rzeszów Północ i Rzeszów Zachód - dodał.



Objazdy w woj. podkarpackim

Na czas protestów w woj. podkarpackim policja wyznaczyła objazdy.



Dla samochodów ciężarowych: od strony Przemyśla w kierunku Barwinka i w przeciwną stronę - autostradą A4 do węzła Rzeszów Zachód i drogą S19. Od strony Krakowa w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94 w Świlczy wjazd na S19 do węzła Rzeszów Zachód i dalej autostradą A4 do węzła Łańcut.

Od strony Sokołowa Młp. w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - droga S19 do węzła Rzeszów Wschód i dalej autostradą A4 do węzła Łańcut. Od strony Radomia w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 9 do węzła Rzeszów Północ i dalej autostradą A4 do węzła Łańcut.

Dla aut osobowych: od strony Łańcuta w kierunku Sokołowa Młp., Głogowa Młp. i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94 do Krasnego, następnie drogą powiatową 1393R przez Krasne do ul. Hr. Alfreda Potockiego, Ks. Jana Sączka do ul. Rzecha.

Od strony Łańcuta w kierunku Tyczyna i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94 do Krasnego, następnie drogą powiatową 1396R w kierunku Malawy do ul. Słocińskiej, Św. Rocha do Chmielnika lub ul. Wieniawskiego, ul. Robotniczą do ul. Sikorskiego.

Od strony Łańcuta w kierunku Boguchwały, Sędziszowa Młp. i w przeciwnym kierunku - drogą krajową nr 94, ul. Lwowską, następnie ul. Leszka Czarnego, ul. Niemierskiego do ul. Armii Krajowej.

Od centrum miasta w kierunku Łańcuta i w przeciwnym kierunku - ul. Lwowską, ul. Rejtana, ul. Niepodległości, ul. Niemierskiego do ul. Leszka Czarnego.

Objazdy w woj. łódzkim

W związku z przewidywanymi utrudnieniami w woj. łódzkim policja wyznaczyła objazdy.

Jadący drogą S8 od strony Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy, podróżując w kierunku Łodzi powinni zjechać z węzła Piotrków Trybunalski Wschód na drogę wojewódzką 716 (do Łodzi i Brzezin). Alternatywą jest dotarcie do węzła Piotrków Trybunalski Południe (A1/DK74j), zawrócenie na węźle i kontynuacja podróży autostradą A1. Z kolei jadący w kierunku Katowic z węzła Piotrków Trybunalski Wschód powinni kierować się na drogę krajową 91 lub autostradę A1.

Dla jadących z Łodzi i Gdańska do Piotrkowa Trybunalskiego zalecana jest tylko autostrada A1. "Z węzła Tuszyn nie zjeżdżamy na drogę krajową 12/91. Dojeżdżamy do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tam wjeżdżamy do miasta, analogicznie w przeciwnym kierunku, nie kierujemy się na drogę krajową 12/91, tylko wyjeżdżamy z miasta bezpośrednio na autostradę A1" - wyjaśnił Zalewski.

Z kolei przejazd na kierunkach: Łódź/Gdańsk - Katowice (A1), Warszawa - Katowice (S8-A1) i Katowice Warszawa (A1-S8) powinien się odbywać bez przeszkód.