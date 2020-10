Po godz. 2 w nocy zakończył się protest przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących aborcji. W pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego doszło do przepychanek z policją. Zatrzymano w sumie 15 osób, jedna została już zwolniona. - Koronawirus nadal jest, więc wszystkie zgromadzenia są nielegalne - podkreślił w piątek (23 października) podczas konferencji prasowej rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak.

Zdjęcie Policja podczas protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego /Rafal Gaglewski/REPORTER /Reporter

- Środki przymusu bezpośredniego zostały zastosowane wobec tłumu, który zachowywał się agresywnie - wyjaśniał rzecznik komendanta.

- Policjantom nie zabrakło wczoraj cierpliwości. Ten spokój charakteryzuje zgromadzenia w Warszawie. Ale w przypadku tej agresji, kiedy mamy kamienie, musimy liczyć się ze zdecydowaną reakcją. Nie wyobrażam sobie, by działanie policjantów w tym przypadku było inne - ocenił Sylwester Marczak.

Zatrzymano w sumie 15 osób. Jeden z uczestników manifestacji nie chciał podać swoich danych osobowych policji, dlatego został przewieziony na komendę, ale został już zwolniony. - Pozostałe 14 osób jest wciąż zatrzymanych za udział w zbiorowisku nielegalnym i naruszenie nietykalności policjantów. Chodzi o agresywne zachowania typu rzucanie kamieni - wyjaśnił Marczak. Jak dodał, policja prowadziła działania również w sieci, gdzie także pojawiły się nawoływania do "zachowania przestępczego" podczas protestu.

Policjanci wystawili 35 mandatów karnych, sporządzili 89 wniosków do sądu o ukaranie manifestujących i złożyli ponad 200 informacji do inspekcji sanitarnej.

Policja nie podaje, ilu policjantów i radiowozów brało udział w zabezpieczaniu czwartkowej manifestacji.

- Zwróćmy uwagę na to, że pomimo faktu, że zgromadziła się duża grupa osób, policjanci zabezpieczali dane zgromadzenie, dbali o bezpieczeństwo uczestników danego zgromadzenia. (...) Wyłączany był ruch na poszczególnych ulicach, wszystko po to, żeby nie było zagrożenia zarówno dla osób biorących udział w tym zgromadzeniu, ale także dla uczestników ruchu drogowego - mówił nadkom. Marczak. Zwracał też uwagę na lekkie umundurowanie policjantów.

Użyto gazu łzawiącego

Protest przeciwników zmian w prawie dotyczącym aborcji rozpoczął się w czwartek ok. godz. 19 przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Po północy protestujący zgromadzili się w okolicach domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dostępu do ulicy, przy której mieszka Kaczyński, blokował kordon policji. W pewnym momencie niektórzy demonstrujący zaczęli rzucać w funkcjonariuszy kamieniami. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Doszło też do przepychanek.

Służby wzywały zgromadzonych do zachowania spokoju i niełamania prawa. Wielokrotnie wskazywały też, że manifestacja jest nielegalna.

Decyzja TK

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę.