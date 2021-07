Profilaktyka 40 plus. Premier: W odpowiednim momencie musimy wychwytywać problemy ze zdrowiem

1 lipca wystartował program "Profilaktyka 40 plus", który - jak zaznaczył premier - jest elementem Polskiego Ładu. Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań.

- Mam nadzieję, że 1 lipca zostanie w naszej pamięci, bo uruchamiamy bardzo konkretne projekty: Profilaktyka 40 plus i zniesienie limitów do specjalistów. Zaczynamy odbudowę zdrowia publicznego - powiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski. - Bardzo rzadko o tym mówimy, ale profilaktyka to też przecież forma przygotowania się do walki z pandemią - dodał.

Jak przekazał Niedzielski, program jest skierowany do 20 mln osób.



- Sam z tego programu skorzystam. Żona by mnie okrzyczała, jakbym tego nie zrobił - dodał minister.



Także premier zadeklarował, że wykona proponowane w programie badania.



Pakiet badań dla czterdziestolatków i starszych

"Profilaktyka 40 plus" to program badań profilaktycznych dla Polaków od 40. roku życia. Jak podano na rządowych stronach, dzięki dobranemu pakietowi badań laboratoryjnych będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na wczesnym etapie, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny.

Od 1 lipca po wypełnieniu ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Następnie pacjenci mogą zapisać się na badania w placówce, która realizuje program.

Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej. Więcej o programie i pakietach badań piszemy TUTAJ .

Zniesienie limitów do specjalistów

Także od 1 lipca nie obowiązują limity do lekarzy specjalistów w opiece ambulatoryjnej i w niektórych świadczeniach w sieci kardiologicznej. Wcześniej takie limity zniesiono przy pierwszej wizycie w poradniach endokrynologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej.

Poradnie specjalistyczne, które są finansowane z NFZ w ryczałcie (ponad 580 w całym kraju) będą mogły od 1 lipca przyjąć każdego pacjenta i mieć zagwarantowane, że będą miały za zrealizowane świadczenie zapłacone w pełnej wysokości. Bezlimitowe świadczenia dotyczą świadczeń wyłączonych z ryczałtu, udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz niektórych świadczeń w ramach sieci kardiologicznej.

Taka zmiana ma ułatwić dostęp pacjentom do specjalistów, skrócić kolejki.