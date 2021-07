Polska Wybór nowego RPO. Marcin Wiącek z poparciem wszystkich klubów senackich

- Zobowiązuję się, że każda osoba, która przyjdzie do mojego biura, uzyska pomoc - powiedział nowo wybrany Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w Senacie.

Jak powiedział dziennikarzom po wyjściu z sali obrad, dziękuje posłom i senatorom, którzy "wznieśli się ponad podziały polityczne", by wybrać RPO.



Skuteczna okazała się bowiem dopiero szósta próba wyboru następcy Adama Bodnara.



Kandydat Marcin Wiącek

Na początku lipca Sejm większością głosów wybrał prawnika, prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich; był on wspólnym kandydatem na tę funkcję klubu PiS i klubów opozycyjnych - PSL-Koalicja Polska, UED, Konserwatyści oraz Lewicy, a także kół Polska 2050 oraz Polskie Sprawy. Aby Wiącek mógł objąć urząd, na jego wybór musiał się zgodzić Senat.

W poniedziałek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział, że jeśli Senat zatwierdzi wybór Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich na początku posiedzenia, to nie widzi przeszkód, aby jego ślubowanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele wszystkich klubów i kół senackich deklarowali poparcie dla prof. Wiącka, choć niektórzy chcieli się wcześniej z nim spotkać. Wiącek mógł być jednak prawie pewien, że Senat wyrazi zgodę na jego wybór.

Koniec kadencji Adama Bodnara

Prof. Wiącek zastąpi na stanowisko RPO Adama Bodnara, który pożegnał się z urzędem 15 lipca.

Z informacji podanych na stronie Rzecznika wynika, że podczas pięcioletniej kadencji Bodnara do końca maja RPO podjął łącznie 2 tys. 942 działania. Wśród nich było m.in.: 1 tys. 689 wystąpień problemowych, 45 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z przepisami wyższego rzędu, 11 pytań prawnych do Sądu Najwyższego, 75 skarg nadzwyczajnych, 350 kasacji w sprawach karnych, 125 skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

W ciągu kadencji do RPO wpłynęły 346 tys. 022 sprawy, a eksperci Biura RPO i biur terenowych udzielili 204 tys. 394 informacji telefonicznych.

