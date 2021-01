Jak poinformował w piątek główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban, ​​zaszczepienie osób powyżej 80. roku życia powinno potrwać około dwóch miesięcy. Profesor ocenił, że realne jest zaszczepienie do końca II kwartału 2021 r. wszystkich seniorów powyżej 60 lat.

Zdjęcie Prof. Andrzej Horban /Piotr Molecki /East News

W Radiu Zet zapytano prof. Horbana, do kiedy potrwa szczepienie seniorów z grupy 80 plus. - Będziemy starali się zrobić to jak najszybciej - odpowiedział. Dodał, że w tej grupie jest mniej więcej 1,7 mln osób i prawie wszyscy powinni zostać zaszczepieni.

- Jeżeli mamy w tej chwili na razie 360 tys. szczepionek na tydzień, dzieląc przez 2, to jest 180 tys. 180 tys. razy 4 to 720 tys. Czyli to powinno być około dwóch miesięcy - wyliczył.



Szczepienie seniorów

Pytany o szczepienie wszystkich seniorów powyżej 60 lat, powiedział, że może to potrwać "ho, ho i jeszcze trochę".



Zapytany, co to oznacza wyjaśnił, że w grupie tej jest mniej więcej 10 mln ludzi. Jeżeli będziemy mieli milion szczepionek miesięcznie, to szczepienia potrwają 10 miesięcy. - Jeżeli będziemy mieli 2 mln szczepionek, to mamy 5 miesięcy - dodał.



Na pytanie, czy realny jest scenariusz, że do końca II kwartału 2021 r. uda się zaszczepić wszystkich seniorów, odpowiedział: "myślę, że to jest absolutnie realne, bardzo możliwy sen. Może nawet, jak się uda, to wcześniej".



Jeśli chodzi o szczepienia osób z ostatniej grupy, to według niego będą się ona mogły zaczepić jeszcze w tym roku. - Możliwości produkcyjne firm produkujących szczepionki będą rosły z miesiąca na miesiąc - wskazał.



Narodowy Program Szczepień

O północy z czwartku na piątek ruszyły zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. Do wyboru mają oni niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Termin można zarezerwować telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień.