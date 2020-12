Każda szczepionka może wywołać działania niepożądane, jak np. gorączka, ale COVID-19 może doprowadzić do śmierci - podkreśliła w "Gościu Wydarzeń" Polsat News prof. Alicja Chybicka, senator Koalicji Obywatelskiej, specjalistka w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej.

Zdjęcie Prof. Alicja Chybicka /Polsat News

Prof. Alicja Chybicka jest także kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

- Zaszczepiłabym się - podkreśliła prof. Chybicka, komentując doniesienia na temat szczepionek na koronawirusa. I przyznała, że każda szczepionka może wywołać działania niepożądane - jak np. gorączka, ale COVID-19 może doprowadzić do bardziej niebezpiecznych skutków - takich jak m.in. śmierć.

"Chcemy, by nasi rodzice i dziadkowie przeżyli święta" - mówił Mateusz Morawiecki. Słowa szefa rządu przypomniał na antenie prowadzący, Piotr Witwicki. - Zgadzam się z panem premierem w 100 procentach - powiedziała senator KO. I jak zaznaczyła, "każde życie jest bezcenne". - Koronawirus zabiera z tego świata wiekowych ludzi, którzy jeszcze mogliby żyć - stwierdziła Chybicka.

- Wierzę wirusologom i specjalistom - podkreśliła. I oceniła, że doszło do poluzowania przepisów, co doprowadziło do obecnej sytuacji epidemicznej. Jak przestrzegła, "pójście do babci i dziadka" podczas Bożego Narodzenia może się zakończyć niebezpiecznie dla ich zdrowia.

Pod koniec rozmowy prowadzący nawiązał do doniesień z Niemiec, gdzie coraz częściej mówi się o tzw. pełnym lockdownie - To jest kolejna "czerwona lampa", którą powinniśmy traktować poważnie - oceniła prof. Alicja Chybicka, komentując działania mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.