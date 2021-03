Prezydent spotkał się z mniejszością białoruską

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce. - Atmosfera tego spotkania pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji - przekazał minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. W ostatnich dniach na Białorusi zatrzymanych zostało kilku Polaków, m.in. Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi.

Prezydent Andrzej Duda

Inicjatywa spotkania, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, wyszła od Andrzeja Dudy.

- To było bardzo dobre spotkanie, przebiegało w znakomitej atmosferze. Atmosfera tego spotkania pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji, że jesteśmy częścią jednej wspólnoty. Dla pana prezydenta każdy obywatel Rzeczypospolitej współtworzy Rzeczpospolitą. Białorusini mieszkający w Polsce są częścią polskiego społeczeństwa - podkreślił Wojciech Kolarski.

Jakie tematy poruszono?

Przekazał, że czwartkowa rozmowa dotyczyła m.in. takich kwestii, jak dofinansowanie organizowanych przez Białorusinów przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.

- Rozmowa dotyczyła pewnych problemów o charakterze demograficznym, które nie tylko dotyczą mniejszości białoruskiej, ale są generalnie polskimi problemami. Ta rozmowa również traktowała o takich kwestiach, jak inwestycje infrastrukturalne, czyli sprawa równomiernego rozwoju kraju - relacjonował sekretarz stanu w kancelarii prezydenta.

Zaproszenie na Podlasie

Kolarski powiedział też, że prezydent otrzymał zaproszenie do odwiedzin mniejszości białoruskiej na Podlasiu. - To zaproszenie zostało przyjęte i jak tylko warunki epidemiczne na to pozwolą, pan prezydent złoży taką wizytę - zapewnił minister.

"Akty bezprecedensowej wrogości"

Wcześniej w rozmowie z Polskim Radiem Katowice prezydent stwierdził, że w ostatnich dniach doszło do "aktów bezprecedensowej wrogości" wobec przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. Przypomniał w tym kontekście o aresztowaniu prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys oraz członka zarządu ZPB Andrzeja Poczobuta.

- My w sposób pokojowy, legalny, ale stanowczy domagamy się przestrzegania prawa międzynarodowego, także wobec przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Polska domaga się przestrzegania przez Białoruś zarówno polsko-białoruskiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie, ale także aktów prawa międzynarodowego.

List do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Andrzej Duda przypomniał, że w czwartek odbył rozmowy z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid, wysokim komisarzem ds. mniejszości narodowych OBWE Kairatem Abdrakhmanovem oraz prezydent, będącej obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, Estonii - Kersti Kaljulaid.

- Prosiłem panią prezydent, z którą znamy się bardzo dobrze i wielokrotnie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą, o podniesienie tej kwestii na forum RB ONZ. Ustaliliśmy także, że ja dodatkowo napiszę list do RB ONZ w tej sprawie. Właśnie ten list w tej chwili przygotowujemy, będę go sygnował i zostanie on wysłany - poinformował Andrzej Duda.

- Dzisiaj jeszcze odbędę dalsze rozmowy w tej sprawie. Ale oprócz tego także i przedstawiciele naszego kraju - myślę o MSZ, o premierze - również podnoszą ten temat na forum ministrów spraw zagranicznych NATO i na forum Rady Europejskiej - dodał prezydent.

