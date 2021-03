"Z głębokim żalem żegnamy odchodzącego na wieczną wartę żarliwego patriotę oddanego Polsce, zawsze gotowego służyć Ojczyźnie" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych majora Zygmunta Goławskiego.

Reklama

Zdjęcie Zygmunt Goławski /Luka Lukasiak /East News

"Z głębokim żalem żegnamy odchodzącego na wieczną wartę majora Zygmunta Goławskiego. Żarliwego patriotę oddanego Polsce, zawsze gotowego służyć Ojczyźnie. Żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Siedlce, prześladowanego za wierność niepodległej Rzeczypospolitej, Sybiraka, więźnia sowieckich łagrów. Zaangażowanego działacza antykomunistycznej opozycji, który mimo ciężkich represji nigdy się nie ugiął i miał istotny udział w ostatecznym zwycięstwie wolnej Polski" - czytamy w liście Andrzeja Dudy, który opublikowała Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej.

Bronił najwyższych wartości

Reklama

Jak podkreślił prezydent, major Goławski był także działaczem społecznym, zasłużonym dla obrony prawdy historycznej i przekazywania jej młodym generacjom. "Żegnamy człowieka, którego życiowa postawa zawsze będzie dla nas lekcją najwyższych wartości" - wskazał.

Duda zaznaczył, że w losach majora Zygmunta Goławskiego odzwierciedla się polska historia. "Historia narodu kochającego wolność i niepoddającego się wrogom, którzy chcieliby nam tę wolność odebrać. Biografia majora Zygmunta Goławskiego to jednocześnie piękne świadectwo poczucia tożsamości, zakorzenienia, patriotyzmu narodowego, a zarazem także lokalnego. Zawsze nosił On w sercu swoje ukochane Siedlce, zawsze bliska Mu była ziemia siedlecka i Podlasie" - czytamy.

Prezydent przypomniał, że Goławski służył Ojczyźnie poprzez służbę bliźnim, miejscowej wspólnocie.

"Był twórcą wielu wspaniałych lokalnych inicjatyw. To on w latach PRL-owskich, w okresie prześladowania wiary i tradycji, przyczynił się do powołania Podlaskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzących. To w Jego mieszkaniu zawiązany został w 1980 roku Niezależny Związek Zawodowy 'Podlasie', który dał początek regionalnej Solidarności" - napisał prezydent.

Duda w liście przypomniał także, że z inicjatywy Goławskiego przy Prezydencie Miasta Siedlce utworzona została Rada Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, której dokonaniami są upamiętnienia wielu chlubnych, ważnych wydarzeń, postaci i środowisk, wpisanych w siedlecką historię.

"Wdzięczna wspólnota mieszkańców, decyzją Rady Miasta, nadała Zygmuntowi Goławskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Siedlce" - czytamy. Jak dodał prezydent, został On także wyróżniony godnością Kustosza Pamięci Narodowej, przyznaną Mu przez Instytut Pamięci Narodowej.

Pokazał nam jak żyć

"Chylę czoło przed wybitnymi patriotycznymi zasługami majora Zygmunta Goławskiego. Nigdy nie zapomnimy tego, co nam przekazał - świadectwa, jak iść przez życie, kierując się dewizą 'Bóg, Honor, Ojczyzna'. Bliskim Zmarłego składam wyrazy serdecznego współczucia" - napisał prezydent.

Zygmunt Goławski odszedł 9 marca 2021 r. w wieku 96 lat.

"Człowiek niezwykle zasłużony Polsce. W czasie wojny działał w konspiracji - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Później został zesłany przez komunistów na nieludzką ziemię. W czasach PRL angażował się w działalność opozycji demokratycznej za co spotykały go prześladowania" - czytamy na stronie IPN.

Jak dodano, w wolnej Polsce Goławski upamiętniał tamte wydarzenia. W 2012 r. IPN przyznał mu tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. 3 maja 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 21 września 2018 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jak podał IPN, pogrzeb śp. Zygmunta Goławskiego rozpoczął się w sobotę o godz. 13. w Siedlcach. Ciało zmarłego spocznie na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Walka o oddech. "Raport" o uzdrowisku w kopalni soli w Wieliczce Polsat News