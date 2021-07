Prezydent o Powstaniu Warszawskim: Było warto

Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent nadał ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.

Podczas uroczystości zorganizowanej w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego Duda podkreślił, że powstańcy warszawscy "nie bali się, nie wahali się, nie kalkulowali, nie obliczali szans prawdopodobieństwa zwycięstwa, przepędzenia Niemców". - Po prostu chcieli wolnej Polski, za wszelką cenę, również za cenę swojego życia - powiedział Duda.

"Przelali krew za wolną Polskę"

Według niego najważniejszą zasługą powstańców warszawskich "jest właśnie to, że stanęli gotowi do walki z bronią w ręku, a czasem tak, jak sanitariuszki, łączniczki bez broni, po to by walczyć, by zrealizować swoje marzenie o odzyskaniu wolnej i suwerennej Ojczyzny, by przepędzić znienawidzonego wroga".

Reklama

- Czy myśleli, że wtedy tę Polskę odzyskują także dla nas, dla późniejszych pokoleń, i dzisiejszych pokoleń? Pewnie większość się nad tym nie zastanawiała. Ale w tym jest także ich druga, ogromna zasługa, myślę, że niemal tak samo wielka, jak ta pierwsza - wychowanie kolejnych pokoleń - powiedział prezydent.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda spotkał się z powstańcami / Wojciech Olkuśnik / PAP

Podkreślił, że "pewnie nie byłoby wolnej, niepodległej, całkowicie suwerennej Polski, gdyby nie krew przelana przez powstańców warszawskich, gdyby nie tamto bohaterstwo, gdyby nie tamten wysiłek, gdyby nie tamta postawa".

- Jest dla mnie zawsze ogromnym zaszczytem być tutaj z państwem, móc uściskać te drogie, wspaniałe dłonie. Móc wręczyć odznaczenia państwowe - powstańcom i tym, którzy dzisiaj na co dzień, pracują nad umacnianiem polskiej niepodległości, nad umacnianiem i utrwalaniem pamięci tak niezwykle ważnej - powiedział prezydent.

"Było warto"

Prezydent stwierdził, że powstańcy warszawscy są bohaterami nie tylko zrywu z sierpnia 1944 roku, ale także dziesiątek lat późniejszych. Jak mówił, ludzie ci nigdy nie utracili swej wewnętrznej wolności. - To dlatego właśnie mogliście kolejne pokolenia wychować w wierze w to, że tę wolność uda się odzyskać. Z całego serca wam za to dziękujemy - dodał prezydent. - To jest wasza wielka zasługa dla suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej - mówił Duda.

Prezydent zaznaczył, że nikt nie zwróci życia poległym, nie usunie blizn, które zostały po ranach, blizny w sercach - po stracie najbliższych, przyjaciół, po dramatach, które widzieli. - Ale zawsze niestrudzenie to powtarzam wobec różnych dyskusji, które w różnych miejscach się toczą, padają w tych dyskusjach często pytania czy było warto i bardzo często podważają sens tamtego heroizmu - było warto. Bo nikt nie potrafi ocenić jak wielki jest wkład tamtych dni w dzisiejszą wolną Polskę, ale nie ma żadnych wątpliwości, że jest, i jaki jest wasz wkład później w to, że ta wolność została odzyskana - przez was i przez waszych następców, przez tych, którzy spod waszej ręki wyszli - mówił prezydent.

"Wzór dla przyszłych pokoleń"

W uroczystości wziął udział również Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy podkreślił, że spotkania z powstańcami warszawskimi są niesłychanie istotne.

Jak mówił, niezależnie od pokolenia, niezależnie, czy to są ludzie dużo starsi od niego, czy to są ludzie z jego pokolenia, czy to jest młodzież, wszyscy mówią o tym, że jak się z spotykają z powstańcami warszawskimi, "to ładują sobie baterie na tygodnie, miesiące swojej działalności, swojej pracy". - I tak dokładnie jest - dodał.

Wideo youtube

Trzaskowski podkreślił, że spotkania z powstańcami pokazują jakie wartości ze sobą oni niosą, jak ważni są "dla nas i dla przyszłych pokoleń".

- Dzisiaj od kilku lat przede wszystkim skupiamy się na powstańcach, na tym, jak po prostu można wam pomóc, jak można z wami porozmawiać, jak można doprowadzić do tego, żebyście przekazali swoje doświadczenia młodemu pokoleniu. I bardzo się z tego cieszę, że możemy o tym rozmawiać - powiedział prezydent Warszawy.

"Nigdy nie zginacie kręgosłupa"

Trzaskowski mówił, że gdy rozmawia z przyjaciółmi, każdy mówi o powstańcach, że "ci ludzie są jakby ulepieni z zupełnie innej gliny, jakby byli z zupełnie innego materiału stworzeni". - Wszyscy to mówią z podziwem patrząc na to, że nigdy nie zginacie kręgosłupa, zawsze jesteście uśmiechnięci, zawsze widać ten błysk w oku. I oczywiście wszyscy wspominamy bohaterstwo, ale jakże ważne są te inne wartości - życzliwość, tolerancja, skromność, niebywała wręcz skromność - powiedział.

Zaznaczył, że niektórzy zastanawiali się po wojnie, czy można odbudować Warszawę, czy może być ona stolicą Polski. - To dzięki wam jest stolicą i olbrzymia większość z was zaangażowała się w jej odbudowę, tworzyła ją razem z nami. I to, że bez was nie byłoby Polski, bez was nie byłoby nas, bez was nie byłoby tych wartości, to wszyscy wiemy, ale bez was nie byłoby Warszawy. I za to chciałem wam dzisiaj serdecznie podziękować - powiedział Trzaskowski.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski na obchodach 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego / Wojciech Olkuśnik / PAP

- Zawsze walczyliśmy o pamięć o Powstaniu Warszawskim, ona była dla nas najważniejsza, a dzisiaj to oczywiste, dzisiaj mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, mamy ponad 400 miejsc w całej Warszawie, które są oznaczone, upamiętnione. Pamiętamy o tym, zawsze tam jesteśmy, zawsze składamy hołd - podkreślił prezydent stolicy.

"Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu"

Ale - jak dodał - "kiedyś przecież tak nie było". - Jeszcze ja pamiętam te czasy, kiedy nie można było świętować kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, kiedy próbowano mówić o tym, że powstańcy dobrzy, ale idea powstania nie do końca - powiedział Trzaskowski.

Według niego, "dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu". - I dzisiaj oczywiście to, że możemy przede wszystkim czcić pamięć powstania, że możemy o nim rozmawiać, jest dla nas niesłychanie istotne - zaznaczył prezydent Warszawy.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W walkach zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu około 500 tys. warszawiaków wypędzono z miasta, które po Powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.