- W Polsce w ciągu najbliższych dwóch dekad, zbudujemy nowy, zeroemisyjny system energetyczny - udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11 proc. w 2040 r. - zapowiedział na szczycie klimatycznym Climate Leaders Summit prezydent RP. Inicjatorem międzynarodowego wydarzenia jest prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Zdjęcie Andrzej Duda / PAP, Andrzej Lange / PAP

Reklama

- Polska partycypuje w ambitnych dążeniach UE, która jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. i zwiększyła cel redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. - oświadczył w piątek prezydent Andrzej Duda podczas szczytu klimatycznego.

Reklama

Prezydent Duda podkreślił, zabierając głos w debacie podczas szczytu klimatycznego, którego gospodarzem jest prezydent USA Joe Biden, że Polska odgrywa aktywną rolę w globalnej polityce klimatycznej.

Przypomniał, że w trakcie COP24 w Katowicach w 2018 r., uzgodniono "pod przewodnictwem Polski Katowice Rulebook, jak również Śląską Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji". - Umożliwiło to wdrożenie Porozumienia paryskiego oraz podniesienie znaczenia wymiaru ludzkiego w duchu zasady, że "nikt nie może być pozostawiony samotnie" - powiedział prezydent.

Jak wskazał, "dynamika nadana przez Polskę podczas COP24 przyczyniła się do tego, że Unia Europejska, jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zwiększyła cel redukcji emisji do roku 2030 do co najmniej 55 procent".

- Polska partycypuje w tych ambitnych dążeniach - oświadczył polski przywódca.

Jak dodał, wiele państw poszło tym samym śladem. - W szczególności gratuluję panu prezydentowi Bidenowi powrotu Stanów Zjednoczonych do Porozumienia paryskiego oraz zwiększenia ambicji w zakresie redukcji emisji CO2 do 2030 roku - oświadczył polski prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że "klimat jest przedmiotem wyjątkowej troski państw Inicjatywy Trójmorza".

"Doszło do porozumienia"

- Samymi deklaracjami politycznymi rzeczywistości nie zmienimy. Dlatego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch dekad, zamierzamy zbudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70 do nawet 11 procent w 2040 roku - oświadczył polski przywódca podczas szczytu.

Jak podkreślił, "to nie tylko odpowiedź na uzgodnienia wewnątrz Unii Europejskiej, ale przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania młodego pokolenia Polaków. Zaznaczył, że w tym tygodniu spotkał się z Młodzieżową Radą Klimatyczna, która zrzesza młodych przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce walczących o ochronę środowiska naturalnego i klimatu.

Poinformował, że w czwartek doszło do porozumienia po długim dialogu społecznym pomiędzy społecznością górników a przedstawicielami polskiego rządu dotyczącego wyłączenia węgla z produkcji energii elektrycznej do 2049 roku.

Spotkanie na szczycie

W rozpoczętym w czwartek dwudniowym szczycie, zaplanowano udział przywódców ok. 40 państw, w tym Chin, Indii, Brazylii i Rosji. Ze względu na pandemię wydarzenie będzie ma charakter wirtualny.

Biden, który pierwszego dnia swojej prezydentury zadecydował o powrocie USA do paryskiego porozumienia klimatycznego, ma nadzieję, że inne państwa dołączą do Stanów Zjednoczonych w ambitnych zobowiązaniach, by znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Przed wystąpieniem na Szczycie Klimatycznym zorganizowanym przez Prezydenta Joe Bidena, Prezydent Andrzej Duda wziął udział w panelu eksperckim "Klimat - gospodarka - społeczeństwo. Wyzwania przyszłości" w Pałacu Prezydenckim. Czytaj więcej: Prezydent Andrzej Duda: Jesteśmy w państwie wysokorozwiniętym



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leszczyna w "Graffiti": Unia Europejska zawiodła nas kilka razy Polsat News