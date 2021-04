Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z królem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Abdullahem II. Kancelaria Prezydenta opublikowała oficjalne zdjęcie, które m.in. na Twitterze komentowali internauci. Zwracali uwagę, że na fotografii widać, jak polski prezydent rozmawia przez niepodłączony do sieci telefon. Do sprawy odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. "Może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu" - napisał na Twitterze.

Reklama

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Grzegorz Jakubowski/KPRP /materiały prasowe

W środę prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z królem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Abdullahem II. Kancelaria Prezydenta, podając te informacje, zamieściła także zdjęcie prezydenta. Użytkownicy mediów społecznościowych szybko zareagowali. "Prezydent rozmawia z królem Jordanii w maseczce. Przez niepodłączony telefon" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Reklama

Odpowiadając użytkownikom Twittera rzecznik prezydenta ocenił te doniesienia jako fake news. "Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego 'newsa', to może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu" - napisał Spychalski na Twitterze.

Do sprawy odniósł się również wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. "Czuję się trochę nieswojo, dyskutując o kablu od prezydenckiego telefonu, ale skoro robią to czołowi dziennikarze, to chyba można. Najlepsze w tej manipulacji jest to, że na zdjęciu ów kabel jest wpięty gdzie trzeba, ale wszyscy patrzą na różowe kółeczko" - napisał na Twitterze polityk.





Podczas rozmowy z królem Jordanii prezydent złożył na ręce monarchy gratulacje i najlepsze życzenia z okazji przypadającej 11 kwietnia setnej rocznicy powstania Jordanii.



"Obaj przywódcy wyrazili nadzieję, że pokonanie pandemii umożliwi powrót do wysokiej dynamiki kontaktów dwustronnych. W tym kontekście Król Abdullah potwierdził wolę złożenia wizyty oficjalnej w Warszawie w możliwie szybkim terminie." - czytamy na stronie prezydent.pl.

Darmowy program - rozlicz PIT 2020