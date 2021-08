- Premier Mateusz Morawiecki podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina - mówił we wtorek Piotr Müller, rzecznik Rady Ministrów. Jak dodał, rząd z niepokojem obserwuje działania, które podejmuje Gowin. Jest to - jak stwierdził Müller - podważanie działania rządu i Polskiego Ładu.

Dymisje wiceministrów z Porozumienia

- Zostaliśmy wypchnięci z koalicji rządzącej - powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin, komentując swoją dymisję. Z wnioskiem o odwołanie Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy premier Mateusz Morawiecki. - Dowiedziałem się o tym z mediów - dodał.



W środę w geście solidarności z liderem Porozumienia do dymisji podali się wiceszefowie resortu rozwoju: Grzegorz Piechowiak, Iwona Michałek i Andrzej Gust-Mostowy a także wiceszef MEiN Wojciech Murdzek i wiceszef MON Marcin Ociepa. Jednocześnie zarówno Piechowiak, Murdzek, jak i Ociepa zagłosowali za wprowadzeniem do porządku obrad projektu tzw. ustawy medialnej, której sprzeciwia się obóz związany z Jarosławem Gowinem.



