W poniedziałkowe południe w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się Rada Gabinetowa poświęcona przygotowaniom do nowego roku szkolnego. - Musimy rozmawiać o działaniach ws. przygotowań szkół na kolejną falę koronawirusa - mówił prezydent Andrzej Duda tłumacząc powód organizacji posiedzenia.

"Jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia"

Jak zauważył, rodzice boją się, że dzieci miałyby być obowiązkowo szczepione. - Chcę panu premierowi i państwu powiedzieć jedno: jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia. Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne. Jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam - stwierdził Andrzej Duda.



Dodał, że nakaz szczepień byłby "przekroczeniem granicy, na które nie możemy sobie pozwolić". Uzasadniał to "narodowym charakterem" i "przekorą" Polaków. - Jeżeli ludzie będą do tego zmuszani (do szczepień przeciwko COVID-19 - red.), to będziemy mieć niedobrą sytuację społeczną, która naprawdę pogorszy nastroje - dodał.

Prezydent Andrzej Duda: Państwo powinno zapewnić każdemu możliwość szczepienia

Andrzej Duda powiedział też: - Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka, czy rodzic sam zdecyduje się poddać szczepieniu - każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście.

Jak jednocześnie zaznaczył, obowiązkiem ze strony polskiego państwa zapewnić każdemu możliwość zaszczepienia, ale nie przymuszać do tego.

Prezydent poinformował, że podczas posiedzenia Rady Gabinetowej chce usłyszeć informację, "jaka jest ogólnie sytuacja" związana z pandemią: ze szczepieniami i z zachorowalnością. Chce też poznać opinie ekspertów, na ile zagraża nam kolejna fala koronawirusa.



- Sytuacja nie wygląda na zatrważającą w tym momencie. Jeżeli liczba stwierdzanych przypadków dziennych waha nam się pomiędzy 150 a 250, bo tak to było w ostatnich dniach, to nie jest zatrważająca liczba zachorowań zważywszy, że mamy 38 mln obywateli - ocenił. Według prezydenta, należy zachęcać do szczepień i wdrażać różnego rodzaju programy edukacyjne w tej sprawie.

Premier Mateusz Morawiecki: W pełni dostępny system szczepienia

Głos na Radzie Gabinetowej zabrał również premier Mateusz Morawiecki. - Pandemia swoją kapryśnością i nieprzewidywalnością nauczyła nas jednego, że nie możemy być niczego do końca pewni, że musimy budować różne scenariusze i przede wszystkim różne tarcze ochronne na te okoliczności, które mogą nadejść - powiedział.



Jak ocenił szef rządu, "bardzo dobry" jest tytuł poniedziałkowego spotkania, "który samą swoją treścią zakłada, że ta czwarta fala zachorowań nadejdzie". - Ta fala będzie się jednak zasadniczo różnić od poprzednich; przynajmniej to jedno możemy powiedzieć. Ona się będzie różnić pod tym względem, że mamy w pełni dostępny system szczepień oraz dostępne szczepionki praktycznie dla każdego, wszędzie i o każdej porze - podkreślił premier.



Najgorsze scenariusze

Przypomniał, że "utrzymujemy punkty szczepień i mamy dostępność szczepionek na takim poziomie, że możemy szczepić 600, nawet do 700 tys. osób dziennie". - Blisko 10 mln osób do zaszczepienia w ciągu dwóch tygodni. 2-3 tygodnie to jest taki interwał czasowy, w którym rzeczywiście zauważyliśmy, że pandemia potrafi się gwałtownie rozwinąć do rozmiarów niezwykle zatrważających - dodał.

Premier przyznał, iż rząd zdaje sobie sprawę, że "liczba zachorowań na COVID-19 może iść w tysiące". - W najgorszych scenariuszach, może to być kilkanaście tysięcy, ale widzimy to w ten sposób, że dostępność szczepionek jest pełna i każdy może się zaszczepić. Dostępność łóżek, na wszelki wypadek - dla tych, którzy się nie zaszczepią, i będą wymagali hospitalizacji, jest bardzo duża - zapewniał Morawiecki.



Jak mówił, dostępnych jest 6 tys. łóżek szpitalnych dla chorych z COVID-19, z czego zajętych jest ok. 300-400, a możliwość utworzenia nowych miejsc w szpitalach jest "ogromna". Morawiecki przekazał również, że ok. 70-80 proc. nauczycieli jest zaszczepionych. W jego opinii, jest to ważny wskaźnik w kontekście powrotu dzieci do szkół.

Czym jest Rada Gabinetowa?

Decyzję o zwołaniu Rady Gabinetowej może podjąć wyłącznie prezydent. Stanowiska przedstawione podczas niej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".



- Myślę, że pan prezydent będzie chciał poznać z pierwszej ręki - od ministra edukacji i nauki stan przygotowania do nowego roku szkolnego, być może także roku akademickiego - mówił przed kilkoma dniami szef MEiN Przemysław Czarnek.



Jak dodał, "prezydent ma takie konstytucyjne uprawnienia zwołania Rady Gabinetowej, która nie posiada kompetencji Rady Ministrów, ale ma przede wszystkim funkcje informacyjne". - Głowa państwa zawsze może zapoznać się ze wszystkimi szczegółami w każdej sprawie ważnej dla państwa polskiego - wyjaśniał Czarnek.