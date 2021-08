Prezydent Andrzej Duda do Białorusinów: Nigdy nie przestaniemy was wspierać

- Pragnę przekazać wam jasno, że możecie czuć się w Polsce jak u siebie, i że Polska będzie dla was domem tak długo, jak będziecie tego potrzebować - zapewnił prezydent Andrzej Duda w orędziu do Białorusinów. Wygłosił je w 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Polskiej głowie państwa odpowiedziała Swiatłana Cichanouska, stojąca na czele białoruskiej opozycji. "Polska to kraj, który zawsze był nam bliski" - stwierdziła.

Zdjęcie Andrzej Duda wygłosił orędzie do Białorusinów / Kancelaria Prezydenta / Archiwum