Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek: Jesteśmy największym sponsorem sportu w Polsce

PKN Orlen jako pierwszy w Polsce opublikował raport roczny za 2020 r. poświęcony działalności sponsoringowej. - Jesteśmy największym sponsorem sportu w Polsce - podkreślił w Polsat News prezes koncernu Daniel Obajtek.

Informując o raporcie z działalności sponsoringowej, PKN Orlen podkreślił, iż "jest największym mecenasem polskiego sportu i kultury". "PKN Orlen jako pierwszy w Polsce publikuje raport roczny za 2020 r. poświęcony działalności sponsoringowej" - oznajmił we wtorek płocki koncern.

Jak podkreślono w informacji, "pierwsza tego typu publikacja na rynku zawiera szeroki opis projektów wspieranych przez Orlen, efektów działalności sponsoringowej oraz wypracowanych przez lata dobrych praktyk w zakresie współpracy ze sportowcami, instytucjami kultury i partnerami społecznymi".

Orlen na prowadzeniu

PKN Orlen zwrócił uwagę, że jest podmiotem najczęściej angażującym się w działalność sponsoringową, według 54 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinie w grudniu 2020 r. Według spółki, to wzrost aż o 11 punktów proc. "Tym samym koncern wyprzedził pozostałe analizowane marki" - przekazano w komunikacie.

- Orlen jest firmą globalną, dlatego inwestujemy w sport. To się nam opłaca, ponieważ buduje wartość marki. Nie ma lepszej dźwigni do rozpoznawalności, jak sport - mówił w Polsat News prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

- Opublikowaliśmy raport sponsoringowy za 2020 rok, żeby pokazać, że nasza wizja na sponsoring jest przemyślana. Nie możemy działać w sposób chaotyczny i raport to jest taka dobra praktyka, by pokazać w jakim kierunku dążymy. Orlen ma swoich akcjonariuszy i to też jest przesłanie do nich, że rozsądnie wydajemy pieniądze - tłumaczył.

"Inwestowanie będzie coraz większe"

Prezes Orlen przekazał, że "w ciągu trzech lat zwiększyliśmy o 100 proc. wartość działań sponsoringowych. Sam ekwiwalent za rok 2020 w mediach polskich i zagranicznych wyniósł 800 mln zł". Zapowiedział, że działalność sponsoringowa będzie się zwiększać wraz z rozrostem koncernu.

- Szykujemy się do rebrandingu naszych zagranicznych stacji pod szyld Orlen. Po zakończeniu wszystkich procesów przejęć płocki koncern będzie generował przychód wysokości 200 mld zł. W związku z tym inwestowanie w sport, kulturę, zadania społeczne będzie coraz większe - przekazał.

Wsparcie Roberta Kubicy

Jak wskazał płocki koncern, jego "flagowym projektem" w zakresie sponsoringu sportu jest współpraca z zespołem Formuły 1 - Alfa Romeo Racing Orlen oraz wsparcie Roberta Kubicy. "zaangażowanie w tym obszarze koncern traktuje jako inwestycję, która nie tylko wzmacnia wizerunek, ale też wspiera biznes Grupy Orlen" - przekazano w informacji. Jak podano, "ekwiwalent reklamowy związany z obecnością marki Orlen w F1, obejmujący ponad 100 tys. publikacji, wyniósł w 2020 r. 433 mln zł".

PKN Orlen przypomniał, że obok Roberta Kubicy w barwach Orlen Teamu - jak ocenił - "najsłynniejszego polskiego zespołu motorsportowego", startują także m.in: Bartosz Zmarzlik, indywidualny mistrz świata na żużlu, Jakub Przygoński, występujący na Dakarze - najtrudniejszym rajdzie terenowym świata, Mikołaj Marczyk, wschodząca gwiazda rajdów samochodowych, najmłodszy w historii Rajdowy Mistrz Polski, czy ścigający się na co dzień w wodnej Formule 1 - Bartłomiej Marszałek.

"Rekordowe zasięgi"

Spółka wspomniała jednocześnie, że wspierani przez nią zawodnicy prezentują markę Orlen na torach Formuły 1, podczas cyklu European Le Mans Series, Rajdu Dakar czy żużlowych Grand Prix. "Prezentacja logotypu Orlen szerokiej publiczności przekłada się bezpośrednio na biznes, który obecnie koncern prowadzi na całym świecie" - podkreślono w komunikacie.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że w 2020 r. zaangażował wspieranych przez siebie sportowców, w tym m.in. Roberta Kubicę i Bartłomieja Marszałka, w działania, które zastępowały często odwoływane z powodu pandemii zawody, a jedną z takich inicjatyw były np. obchody 100-lecia Cudu nad Wisłą. "Dzięki unikalnemu konceptowi oraz wieloetapowym działaniom w mediach i digital, projekt odnotował rekordowe zasięgi w historii działań sponsoringowych PKN Orlen" - podał płocki koncern.

Mecenas Polskiego Sportu w Trudnych Czasach 2020

W informacji zaznaczono, że "postawa PKN Orlen w trakcie pandemii ma bezpośredni wpływ na postrzeganie całego koncernu". "Badania przeprowadzone we wrześniu 2020 r. przez pracownię Wavemaker wskazały, że Orlen jest marką, która zdecydowanie najmocniej kojarzy się z zaangażowaniem w pomoc w walce z pandemią" - przekazał PKN Orlen. Przypomniał zarazem, że w styczniu tego roku Przegląd Sportowy nagrodził koncern tytułem Mecenasa Polskiego Sportu w Trudnych Czasach 2020.

PKN Orlen zapewnił, iż jest także aktywnym mecenasem instytucji kultury, wspierając m.in. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, którego główną misją jest ochrona twórczości i dziedzictwa najwybitniejszego polskiego kompozytora. Koncern stwierdził również, że jego zaangażowanie w projekty sponsoringowe ma jednocześnie wymiar społeczny. Jak przykład podał, iż w 2020 r. wsparł 70 instytucji, przedsięwzięć, klubów i stowarzyszeń sportowych, a z pomocy tej skorzystało ponad 320 tys. dzieci w całej Polsce.