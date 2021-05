- Przez pięć lat naszych rządów przyrost dochodów w samorządach łącznie to 21-22 mld zł. Przez osiem poprzednich lat to było 12 mld zł - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podkreślał, że program PiS doprowadził do tego, że w lokalnych budżetach pojawiło się więcej środków.

Zdjęcie Premier RP Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w siedzibie KPRM w Warszawie / Marcin Obara / PAP

- Cel jest taki, żeby Polacy w każdej części kraju mogli żyć na przyzwoitym poziomie, według standardów europejskich - tak sendo polityki samorządowej określił Mateusz Morawiecki, przemawiając do zgromadzonych.

Premier zwrócił uwagę, że przez lata sprawowania rządów przez PiS wpływy do samorządów wzrosły. - Przez 5 lat naszych rządów przyrost dochodów w samorządach łącznie to 21-22 mld zł - powiedział. Jak dodał, przez 8 poprzednich lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, to było 12 mld zł.

- Chcemy i mamy prawo wspólnie z wami przeprowadzać dalej reformę państwa i instytucji finansowych, w taki sposób, by były one bardziej sprawiedliwe - podkreślił Morawiecki. Jak wyjaśnił, sprawiedliwość ta powinna polegać na tym, że te samorządy którzy mają trudniej, powinni dostawać większe wsparcie ze strony państwa.

- Stoimy przed wielkimi szansami, ale także wzywaniami - stwierdził. Jako szansę wskazał Krajowy Plan Odbudowy, środki z UE i prezentowany przez PiS Polski Ład. Szef rządu podkreślał współpracę z samorządowcami niezależnie od barw politycznych.



Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker wzięli udział w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Ze względu na to, że prezydent Andrzej Duda przebywa w czwartek za granicą, składa oficjalną wizytę w Gruzji, obchody święta samorządu w Kancelarii Prezydenta przełożono na poniedziałek.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ma powołać Radę ds. Samorządu Terytorialnego. Poinformował o tym w czwartek wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Głowa państwa wręczy też odznaczenia zasłużonym samorządowcom w związku z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego.

Rada ds. Samorządu Terytorialnego

Powołanie Rady ds. Samorządu Terytorialnego odbędzie się w poniedziałek przed południem. Jak poinformował wiceszef prezydenckiej kancelarii, analogiczna rada pracowała w poprzedniej kadencji prezydenta Dudy jako jedna z sekcji Narodowej Rady Rozwoju. W skład Rady, która zostanie powołana w poniedziałek, wejdą częściowo przedstawiciele samorządów zasiadający w radzie z pierwszej kadencji.

Ponadto zasiądą w niej nowi przedstawiciele samorządów - od marszałków województw, przez starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. - Będą to też przedstawiciele doradców prezydenckich, którzy pracują jako radni na rożnych szczeblach - powiedział Ćwik. W Radzie zasiądzie łącznie ponad 20 osób - dodał.

Po uroczystości powołania odbędzie się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego.

Po jego zakończeniu, po godz. 13. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego zaplanowana jest uroczystość wręczenia przez prezydenta odznaczeń "zasłużonym samorządowcom" a także wystąpienie prezydenta skierowane do samorządowców z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.