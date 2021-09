Premier w Sejmie: Wielki wstyd, powinniście przeprosić

Polska

- Proponujemy Wysokiej Izbie zatwierdzenia projektu wprowadzenia stanu wyjątkowego nie po to, aby ograniczać wolność, tylko po to, żeby zapewnić wolność - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dziękował też wszystkim funkcjonariuszom służb obecnym na granicy, że "nie ulegają niepatriotycznej, antypaństwowej presji". - To, co zrobili przedstawiciele PO, współpracujący z wami bardzo blisko pan Frasyniuk i pan Kramek to festiwal żenady i wielki wstyd. (...) Powinniście głośno przeprosić - stwierdził Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki na sali plenarnej Sejmu w Warszawie / Albert Zawada / PAP